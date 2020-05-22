В Казахстане новый рекордный дневной прирост зараженных коронавирусом

Лидером прироста стала Карагандинская область – COVID-19 выявлен у 130 человек, прирост составил 43,3%. Число заболевших за сутки в регионе выросло в полтора раза – днем ранее общее число зараженных составляло 300.

В столице подтверждено еще 54 случая, прирост составил 3,8% , в Алматы – 35 (1,8%), в Шымкенте – 31 (6,1%).

В Атырауской области коронавирус выявлен еще у 25 человек (прирост – 3,1%), в Алматинской области – еще у 24 человек (10,1%), в Туркестанской области подтверждено 20 новых случаев (8,2%), в Кызылординской и Актюбинской областях – по 9 (3,4% и 3,9% соответственно), в Западно-Казахстанской – 8 (2,3%). По 7 новых случаев заражения зарегистрировано в Жамбылской и Акмолинской областях (прирост составил 3,2% и 5,2% соответственно). В Костанайской области коронавирус подтвержден еще у 3 человек (прирост – 2,7%), в Северо-Казахстанской области 1 новый случай заражения (2,6%).

В Шымкенте 14 заболевших находились в тесном контакте с ранее инфицированными, 5 были госпитализированы с симптомами ОРВИ, 12 выявлены при скрининге.

В Туркестанской области при скрининговом обследовании выявлены факты заражения COVID-19 у 12 жителей Жетисайского района, в том числе у детей 14 лет и 1 года, у жителя Келесского района, у 2 жителей города Кентау и у жителя Сайрамского района. При обследовании контактных лиц вирус обнаружен у жителя Ордабасынского района, у жителя Сайрамского района, у 16-летнего подростка из Мактаральского района и жителя Туркестана.

В Кызылординской области все 9 случаев зарегистрированы в Кызылорде. 8 из заболевших – контактные с ранее инфицированными.

В Актюбинской области зарегистрировано диагноз COVID-19 подтвержден у 8 жителей города Актобе и у одного жителя Мартукского района. 5 из них являются близкими контактными с ранее выявленными больными КВИ, 1 - госпитализирован ранее в больницу с симптомами ОРВИ, 2 – обследованы с профилактической целью, 1 – самообращение.

В Акмолинской области зарегистрировано четверо заболевших, в том числе у 3-летняя девочка – они из числа близких контактных ранее выявленного в столице инфицированного, проживают в селе Косшы Целиноградского района. Ещё два случая COVID-19 связаны с административной территорией этого же населенного пункта: один заболевший – пенсионер из группы риска, еще один случай – самообращение с симптомами ОРВИ. Также при проведении скрининга COVID-19 выявлен у 32-летней беременной женщины из Аршалынского района.

В Западно-Казахстанской области трое заболевших прибыли из России, где работают. Также коронавирусная инфекция обнаружена у 5 жителей региона, они контактные с ранее выявленными больными.

В Костанайской области коронавирусная инфекция выявлена у 36-летнего мужчины, проживающего в областном центре. Он – контактный с ранее заболевшим КВИ. В городе Житикара инфекция выявлена у 29-летней женщины, она была учтена по инфицированному COVID-19 как потенциальный контакт и находилась на домашнем карантине. Также COVID-19 подтвердился 29-летнего мужчины, прибывшего из Российской Федерации в село Денисовка.

В Северо-Казахстанской области вирус выявлен у 52-летнего мужчины, жителя Туркестанской области, работающего вахтовым методом в РФ. 20 апреля он прибыл из Омска на пост «Каракога» района им. М.Жумабаева. При пересечении государственной границы был обследован на COVID-19, после получения положительных результатов госпитализирован в инфекционное отделение КГП на ПХВ «Первая городская больница».

Общее число случаев в стране достигло 7597, из них в Алматы – 2001, в столице – 1457, в Атырауской области – 841, в Шымкенте – 539, в Карагандинской области – 430, в Западно-Казахстанской области – 360, в Кызылординской области – 275, в Туркестанской области – 267, в Алматинской области – 262, в Актюбинской области – 242, в Жамбылской области – 229, в Павлодарской – 176, в Мангистауской области – 164, в Акмолинской области – 142, в Костанайской области – 113, в Восточно-Казахстанской области – 59 и в Северо-Казахстанской области – 40.

Скончались в Казахстане от коронавируса 35 человек, выздоровели 3843.