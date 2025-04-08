Алматинцы могут бесплатно стерилизовать домашних животных

В Алматы с 1 апреля стартовала очередная программа по бесплатной стерилизации и кастрации домашних животных, сообщила пресс-служба акимата города.

«К участию в программе допускаются животные с наличием ветеринарного паспорта и микрочипа для достоверного учета в единой базе учета», - уточнили в акимате.

Если у животного нет микрочипа и паспорта, их можно приобрести в любой из указанных ниже клиник за дополнительную плату.

Возрастное ограничение на стерилизацию собак и кошек – от 7 месяцев до 9 лет, на кастрацию кобелей и котов – от 6 месяцев до 9 лет.

Стерилизовать или кастрировать животное можно в следующих клиниках: ветеринарная клиника Mastino по ул. Есенберлина, 217 (для жителей Медеуского и Алмалинского районов), Научно-производственный ветеринарный центр «Айболит» по пр. Абая, 26 (Бостандыкский район), ветеринарная клиника Allvet по ул. Толе би, 279Б (Ауэзовский район), ветеринарная клиника VET ELITE по ул. Кудерина, 6/2 (Алатауский район), ветеринарная клиника «Барыс» по пр. Райымбека, 223Б (Жетысуский район), ветеринарная клиника Dog Premium по ул. Грибоедова, 105 (Туркскибский район) и ветеринарная клиника «Банзай» по ул. Сейдимбека, 26 (Наурызбайский район).