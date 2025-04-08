Комитет ООН по правам человека зарегистрировал жалобу по делу об убийстве Русланбека Жубаназарова во время Январских событий в Актобе

Комитет ООН по правам человека зарегистрировал жалобу по делу об убийстве Русланбека Жубаназарова, который был застрелен в январе 2022 года в Актобе. Об этом «Власти» сообщил по телефону представитель потерпевших, правозащитник и юрист общественного фонда «Международная правовая инициатива» Амангельды Шорманбаев.

Русланбеку Жубаназарову было 30 лет. Он работал на вахте на нефтегазовых месторождениях Тенгиз и Кенкияк, а также в строительном секторе на разных объектах. Ночью 6 января из своего родного аула Монке би он поехал на заработки в Актобе, чтобы купить подарок сыну. В городе уже шли протесты. На утро следующего дня родные не смогли найти Жубаназарова, позже выяснилось, что в 4 часа утра он был застрелен.

Спустя семь месяцев после смерти Жубаназарова его семье пришло извещение, что дело по превышению власти сотрудниками правоохранительных органов прекращено за отсутствием состава преступления.

Шорманбаев рассказал «Власти», что при этом следствие даже не сообщило, были ли выявлены подозреваемые.

«Мы подключились, обжаловали прекращение дела. Потом его опять возобновляли после обращения в следственный суд города Актобе. После этого следствие опять прекратило уголовное дело и засекретило материалы, даже не дав нам с ними ознакомиться», - сказал Шорманбаев, добавив, что дело засекретили на основании закона о госсекретах.

Вместе с семьей правозащитник пытался обжаловать это решение, затем уголовное дело было закрыто вновь.

После того как областной суд вновь отклонил жалобу на закрытие дела, в конце 2023 года правозащитники обратились в Комитет ООН по правам человека. Шорманбаев пояснил, в этом случае пройти первую и областную инстанции было достаточно, чтобы подать жалобу в комитет. Кроме того, потерпевшие обращались в генеральную прокуратуру и Конституционный суд, но везде получили отказы.

Комитет ООН по правам человека зарегистрировал жалобу 7 апреля этого года. В ней потерпевшие и их представители требуют признать нарушение права на жизнь, права на судебную защиту, права на эффективные средства правовой защиты, доступ к информации, а также возобновить расследование по делу об убийстве Жубаназарова и привлечь к ответственности виновных. На рассмотрение жалобы в комитете может уйти несколько лет, пояснил Шорманбаев.

«Власть» рассказывала историю Русланбека Жубаназарова в материале «Навсегда остаться в январе».