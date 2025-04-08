Партия Amanat выступила против введения НДС в сфере здравоохранения

Фракция партии Amanat в мажилисе выступила против снижения порога обязательной регистрации по НДС до 15 млн тенге, а также против снижения ставки корпоративного подоходного налога для обрабатывающей промышленности и введения НДС для сферы здравоохранения.

На расширенном собрании фракции спикер мажилиса, председатель партии Ерлан Кошанов подчеркнул, что изменения налоговой политики, как поручал президент, не должны приводить к ухудшению условий для предпринимателей.

«К нему (к новому Налоговому кодексу – В.) приковано внимание всего общества, которое ждет от нас принятия правильных решений. Налоговый кодекс должен стать отправной точкой для нового этапа честных отношений государства, бизнеса и граждан», – сказал он.

Кошанов также добавил, что, с одной стороны, должно быть обеспечено развитие экономики и на системном уровне решена проблема дефицита бюджета, чтобы перестать постоянно брать деньги из Национального фонда, с другой – нужно простимулировать бизнес.

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на собрании фракции напомнил позицию правительства по проекту Налогового кодекса: снижение порога регистрации по НДС до 15 млн тенге; введение базовой ставки НДС в 16% и снижение ставки КПН до 10% для обрабатывающей промышленности; поэтапное введение ставки НДС в сфере здравоохранения; отмена 128 налоговых льгот на сумму свыше 1,3 трлн тенге; введение прогрессивной шкалы по ИПН – 15% для доходов выше 8 500 МРП в год и увеличение ставки налога на недвижимость при цене свыше 450 млн тенге.

Депутаты же считают, что эти инициативы требуют детального просчета и дополнительной проработки.

Так, снижение порога регистрации по НДС может поставить под угрозу существование малого и среднего бизнеса и способствовать его уходу в тень. Депутаты предложили как минимум в два раза поднять предлагаемый порог НДС в 15 млн тенге, а также освободить от НДС 19 социально значимых продовольственных товаров и убрать НДС для отечественного книгоиздания, археологии и анимации.

Повышение НДС в здравоохранении и обложение налогом финансовых услуг, по мнению депутатов, приведут к росту цен и лягут дополнительным бременем на население. Также фракция считает необходимым сохранить режим розничного налога и упростить регулирование путем перехода к «запретительному» списку видов деятельности. Кроме того, депутаты предложили разрешить взаимоотношения между предпринимателями, работающими в специальном налоговом режиме, то есть в формате В2В.

Снижении ставки КПН в обрабатывающей промышленности с 20% до 10% приведет к прямым потерям порядка 94 млрд тенге бюджета уже в следующем году, считают депутаты. Кроме того, это может создать неравные условия конкуренции между отраслями и спровоцировать искусственные схемы регистрации бизнеса в производственном секторе для ухода от налогов. И снижение ставки не гарантирует роста инвестиций, но может усугубить фискальную нагрузку на бюджет. В связи с этим фракция считает снижение ставки КПН недопустимым.

Также депутаты предлагают сохранить 70%-ную льготу по НДС для сельхозпроизводителей, так как такая система более выгодная, чем полное освобождение от налога. Что касается экспортеров аграрной продукции – возврат НДС, по мнению депутатов, должен производиться только по фактически уплаченным суммам.

Вместе с тем фракция затронула и платформенную занятость, подчеркнув, что около 800 тысяч граждан, занятых в этой сфере, должны быть защищены от ухудшения условий налогообложения. Поэтому, считают депутаты, необходимо предусмотреть механизмы легализации их труда и одновременно обеспечения защиты их прав.

Что касается предложений правительства по льготам для недропользователей, то депутат, руководитель рабочей группы по Налоговому кодексу Берик Бейсенгалиев предложил отказаться от зачета налога на добычу полезных ископаемых на сжигаемый попутный газ исходя из его себестоимости, а также взимать налог исходя из мировых цен. Также он считает правильным убрать альтернативный налог на недропользование на истощающиеся нефтяные месторождения и налоговые льготы для переработчиков твердых полезных ископаемых, считая, что это принесет бюджету более 1 трлн тенге.

Работа над новым проектом Налогового кодекса должны быть завершена в первом полугодии этого года.