На 18,5 млрд тенге сократит расходы «Самрук-Энерго» в этом году

В текущем году АО «Самрук-Энерго» намерено сократить свои расходы на 18,5 млрд тенге, в том числе за счет оптимизации инвестиционных проектов, сообщает в пятницу пресс-служба компании.

«На 18,5 млрд тенге сократит свои расходы АО «Самрук-Энерго» в 2020 году. Речь идет об оптимизации как текущих расходов, так и затрат капитального характера», - сообщили в компании.

Наряду с операционными расходами, компанией пересмотрены затраты капитального характера, по которым оптимизация составляет 15,8 млрд тенге, или 13% от общих инвестиционных расходов. В частности, на 9,3 млрд тенге оптимизированы инвестиционные проекты, на 2,3 млрд тенге - расходы на поддержание в рабочем состоянии производственных активов, экономия от административных активов составит 36 млн тенге. Еще 4,2 млрд тенге компания сократит за счет прочих капитальных расходов.

«На сегодняшний день 30% работников корпоративного центра компании переведены на дистанционную форму работы. В целом работа АО «Самрук-Энерго» в настоящий момент в электроэнергетической и угольной отраслях осуществляется в штатном режиме», - также отметили в компании.