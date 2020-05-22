Суд отказался признать незаконным отказ в проведении митинга за права женщин в Алматы

В пятницу, 22 мая, судья Бостандыкского районного суда Алматы Сара Каракузиева отказала гражданской активистке Лейле Махмудовой в признании незаконным отказа управления общественного развития в проведении мирного митинга за права и возможности женщин. Ранее Махмудова при поддержке феминистской организации Feminita подала заявление об оспаривании решения управления общественного развития акимата Алматы об отказе в проведении митинга 28 сентября прошлого года.

По словам Махмудовой, судья отказала в виду двух причин.

«Первое, что заявление (на проведение митинга – V) не заполнено в соответствии с законом. Представитель акимата ссылался на то, что мы не указали организаторов, на что мы говорили, что организаторы были указаны в шапке: по закону имя, фамилия, отчество, место работы, год рождения – все эти данные мы вписывали в этой шапке. Судья приняла сторону ответчика, сказав, что по регламенту это должно быть по-другому, мы должны были отдельно это вынести», - рассказала Махмудова Vласти.

Второй причиной отказа, по ее словам, стало истечение срока давности. В прошлом году феминистки пытались обжаловать отказ в проведении митинга, однако жалоба была отклонена.

9 сентября 2019 года Лейла Махмудова подала заявление на проведение мирного митинга за права и возможности женщин на алматинском Арбате 28 сентября. 24 сентября от управления общественного развития ей пришел отказ на том основании, что заявление должно было быть подано за 10 дней до проведения мероприятия. В акимате также сослались на действовавшее на тот момент решение городского маслихата, согласно которому все негосударственные мероприятия общественно-политического характера рекомендуется проводить за сквером «Сары-Арка».

«С данным решением государственного органа я не согласна, считаю его незаконным и необоснованным, и нарушающим мои законные права и свободы», - указывает Махмудова в своем исковом заявлении. Со ссылкой на законы «О порядке организации и мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций», а также «О местном государственном управлении и самоуправлении» она также подчеркивает, что ни одна из норм этих законов «не содержит прямой компетенции маслихата в утверждении мест мирных собраний».

В своем исковом заявлении Махмудова обращает внимание на то, что акимат Алматы ранее уже дважды оставлял без рассмотрения ее заявления на проведение митингов со сходной тематикой – от 19 февраля 2019 года о проведении митинга 8 марта 2019 и от 23 мая 2019 года о проведении митинга 15 июня.

«Целью заявленных мной митингов является привлечение внимания общественности и государства к вопросу гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, а также обсуждения проблем при их реализации», - также указала Махмудова в своем исковом заявлении.

По словам активистки, дальнейшие шаги она будет планировать вместе с адвокатом после получения решения суда в письменной форме.