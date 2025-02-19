Суд оштрафовал феминистку Гульзаду Сержан за руководство незарегистрированным объединением

«Суд постановил признать Сержан Гульзаду Гульбалакызы виновной по части 9 статьи 489 Кодекса РК об административных правонарушениях и наложить административное взыскание в виде административного штрафа в размере 100 МРП, что в сумме составляет 393 тысячи 200 тенге в доход государства», – зачитала постановление судья Есбергенова.

Сержан вменили часть 9 стати 489 КоАП - «Руководство деятельностью не зарегистрированных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, а равно деятельность которых приостановлена или запрещена».

Капитан полиции Багдат Ауесханов сообщил суду, что составил протокол после того, как в ходе мониторинга обнаружил в Instagram видео, а затем на основе него сделал запрос в департамент юстиции и получил ответ, что Feminita – не зарегистрированное объединение. В суде видеозаписи были просмотрены, среди них – новогоднее поздравление со страницы Feminita, а также видео в TikTok, на котором Гульзада Сержан рассказывает о предвыборной агитации Жанар Секербаевой во время выборов в маслихат как ее доверенное лицо.

Сержан в суде рассказала, что нигде не позиционирует себя как руководителя какого-либо общественного объединения, и ее никто не избирал на эту должность. Кроме того, как феминистка, она считает, что руководить – это патриархальное действие. Она также пояснила, что в полицию ее доставили после того, как на прошлой неделе Багила Балтабаева, автор петиции против «пропаганды ЛГБТ», пришла на мероприятие Feminita и попыталась сорвать его. По словам Сержан, она думала, что дает объяснительную по нападению на нее, но в последний момент оказалось, что полиция составляла протокол на саму Сержан. Подписывать его она отказалась.

При этом капитан полиции Багдат Ауесханов на вопросы адвоката Гульзады Сержан – Галыма Нурпеисова, о том, на каких доказательствах базируется протокол, ответил, что только на видеозаписях и ответе департамента юстиции, а на после подробных расспросов попросил, чтобы пригласили его начальство.

13 февраля со-сновательницы феминистской организации Feminita Гульзада Сержан и Жанар Секербаева были задержаны и доставлены в управление полиции Бостандыкского района после того, как бывшая председательница РОО «Казахстанский союз родителей» Багила Балтабаева вызвала полицию на мероприятие, которое проводила Feminita.

14 февраля мероприятие Feminita вновь попытались сорвать уже другие активисты. Затем стало известно, что на Гульзаду Сержан и Жанар Секербаеву заведены отдельные административные дела по статье о руководстве незарегистрированным объединением.