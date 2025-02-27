Апелляционный суд оставил в силе штраф феминистке Гульзаде Сержан за руководство незарегистрированным объединением

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы отклонил апелляцию Гульзады Сержан и оставил в силе штраф за руководство незарегистрированным объединением.

«Постановление Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы от 19 февраля в отношении Гульзады Сержан, привлеченной по статье 489 части 9 Кодекса об административных правонарушения, оставить без изменений, жалобы адвоката без удовлетворения», - зачитал постановление судья.

Адвокат Галым Нурпеисов в ходе заседания сообщил, что к материалам дела приобщили видео двухлетней давности.

Гульзада Сержан заявила, что Feminita не позиционирует себя как общественное объединение.

Feminita добивается официальной регистрации с 2017 года, а в 2019 году судилась с департаментом юстиции Алматы из-за отказа в регистрации.

13 февраля соосновательницы Feminita Гульзада Сержан и Жанар Секербаева были задержаны и доставлены в управление полиции Бостандыкского района после того, как бывшая председательница РОО «Казахстанский союз родителей» Багила Балтабаева вызвала полицию на мероприятие, которое проводила Feminita.

На следующий день мероприятие Feminita вновь попытались сорвать уже другие активисты. Затем стало известно, что на Гульзаду Сержан и Жанар Секербаеву заведены отдельные административные дела по статье о руководстве незарегистрированным объединением.

21 февраля суд также оштрафовал Жанар Секербаеву за руководство незарегистрированным объединением.