В Алматы пройдут административные суды над феминистками Гульзадой Сержан и Жанар Секербаевой

18 и 19 февраля в Алматы в Специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям пройдут административные суды над основательницами феминистской организации Feminita Гульзадой Сержан и Жанар Секербаевой. На каждую завели отдельно административное дело по одной и той же статье. Об этом «Власти» сообщила Жанар Секербаева.

Им вменяют часть 9 стати 489 КоАП - «Руководство деятельностью не зарегистрированных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке общественных, религиозных объединений, а равно деятельность которых приостановлена или запрещена». Это связано с правовым мероприятием, которое они проводили на прошлой неделе в Алматы и которое пыталась сорвать Багила Балтабаева, автор петиции против «пропаганды ЛГБТ».

Жанар Секербаева не согласна с заведением административного дела и не понимает, почему дело заведено на пострадавших, а не на тех, кто пытался сорвать их мероприятие.

«На нас быстро оформили дело. По сути мы же не общественное объединение. Мы не виновны в том, что просто проводили наше правовое мероприятие. Наоборот, к нам же врывались два дня», — сказала она.

Административные суды пройдут онлайн. По этой статье предусмотрен штраф в 100 МРП.

13 февраля Гульзада Сержан и Жанар Секербаева были задержаны полицией после того, как Багила Балтабаева вызвала полицию на мероприятие, которое проводила Feminita. В пресс-службе департамента полиции Алматы тогда сообщили, что поступило сообщение от местной жительницы «о проведении незаконного мероприятия».

Через день, 14 февраля, представители общественного фонда Rahym также пытались выломать дверь отеля, в котором проходило мероприятие Feminita, посвященное правам человека. Нападавшие включили музыку, кричали: «Иноагенты, выходите!» и нецензурно выражались. На кадрах можно увидеть руководительницу фонда Rahym Бибинур Шералиеву и Дильнар Инсенову. Тогда администрация отеля вызвала полицию. По словам Секербаевой, администрация отеля написала заявление о порче имущества. Но пресс-служба полиции Алматы не располагает такой информацией.

«Но я не знаю насколько и как будет продвигаться расследование по данному заявлению, потому что в октябре 2024 года эти же женщины вырывались на наше мероприятие, тогда тоже писали заявление, ничего же не было проведено», — отметила Секербаева.

В октябре прошлого года мероприятие Feminita также было сорвано активистками РОО «Казахстанский союз родителей».