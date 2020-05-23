За сутки в Казахстане подтверждено 322 случая COVID-19

В Казахстане за минувшие сутки подтверждено 322 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Это меньше, чем сутками ранее, когда был рекордный прирост в 363 новых случая. За прошедшие сутки темп прироста составил 4,2%.

Лидерами прироста стали столица – 83 новых случая (5,7%), Алматы – 66 новых случаев (3,3%) и Карагандинская область – 42 (прирост – 9,8%)

В Шымкенте выявлено еще 34 заболевших (прирост – 6,3%), в Жамбылской области – 20 (8,7%), в Атырауской и Алматинской областях – по 16 новых случаев (прирост составил 1,9% и 6,1% соответственно). Еще 15 заболевших выявлено в Туркестанской области (5,7%), по 10 новых случаев зарегистрировано в Западно-Казахстанской и Актюбинской областях (2,8% и 4,1%соответственно).

Меньше всего случаев за минувшие сутки выявлено в Кызылординской области – 3 (1,1%), в Акмолинской области – 3 (2,1%) в Костанайской области – 2 (1,8%), в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях – по одному случаю (0,6% и 1,7% прирост соответственно).

В Карагандинской области из 42 заболевших 30 – из числа близких контактов с ранее инфицированными, 12 выявлены в результате проведенного скрининга.

В городе Шымкент 19 заразившихся – из числа близких контактов, двое были госпитализированные ранее в больницу с симптомами ОРВИ, 12 выявлены в ходе скрининга, 1 — водитель, осуществляющий международные автомобильные грузовые перевозки.

В Алматинской области 9 новых случаев зарегистрировано в городе Талдыкорган, в Каратальском районе ‒ 2, в городе Капшагай ‒ 2, в Коксуском, Енбекшиказахском и Ескельдинском районах по 1 случаю заражения. По данным оперштаба, 9 из заболевших в регионе были в контакте с ранее заразившимися коронавирусной инфекцией, 7 выявлены в рамках скрининга. Все больные ранее были изолированы. Установлено 88 контактных лиц, которые изолированы с дальнейшим лабораторным исследованием на коронавирусную инфекцию.

В Туркестанской области при скрининговом обследовании выявлены факты заражения COVID-19 у 5 жителей Жетисайского района, у 2 жителей Ордабасынского района, у 2 жителей города Кентау, у жителя Мактааральского района, у жителя Сайрамского района и у жителя столицы.При обследовании контактных лиц вирус обнаружен у 2 жителей Толебийского района в том числе у двухлетнего ребенка и у жителя города Туркестан.

В Актюбинской области заболели 7 жителей города Актобе, жительница города Кандыагаш, житель Уилского района. Также коронавирус выявлен у 30-летнего жителя Туркестанской области, прибывшего из Санкт-Петербурга. В целом двое заболевших выявлены при скрининге, четверо были обследованы с профилактической целью обследованы, один является близким контактным ранее забелевшим, еще двое – самообращение с симптомами ОРВИ.

В Кызылординской области все заболевшие – жители Кызылорды из числа контактных с ранее зараженными.

В Акмолинской области COVID-19 выявлен у 30-летнего мужчины из списка близких контактов инфицированного в столице, и у двух жителей поселка Жибек Жолы Аршалынского района.

В Костанайской области COVID-19 подтвердился у 28-летней женщины, которая прибыла из Российской Федерации через автопереход «Кайрак». Пациентка была госпитализирована в карантинный стационар до получения результатов обследования. Также инфекция COVID-19 выявлена у 51-летнего мужчины, проживающего в городе Житикара. Был обследован на платной основе перед выездом на вахту.

В Павлодарской области коронавирус выявлен у 61-летней жительницы Баянаульского района. 22 мая она обратилась в областной кардиологический центр на плановую консультацию.

«На момент осмотра у пациентки были жалобы на общую слабость, одышку, кашель, дискомфорт в груди, отеки голеней и стоп. Установлен диагноз: двусторонняя плевропневмония, состояние ближе к средней степени тяжести за счет дыхательной недостаточности, декомпенсации сердечной деятельности. Из анамнеза известно, что с 13 по 21 мая женщина находилась на стационарном лечении в частном медицинском центре города Экибастуза, где был выявлен сахарный диабет 2 типа. 22 мая ПЦР-исследования дали положительный результат на COVID-19. Пациентка госпитализирована в инфекционный госпиталь областной больницы», - сообщили в штабе, добавив, что на данный момент устанавливается круг близких и потенциальных контактных.

В Восточно-Казахстанской области заболела 54-летняя жительница города Семей. Она находилась в группе близко контактных лиц с ранее заболевшим.

Всего в Казахстане заболели 7919 человек, скончались официально от коронавиурса 35 человек, вылечились 4096.