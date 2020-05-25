ТШО намерен расторгать договоры с подрядчиками за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм

Несмотря на вспышку коронавирусной инфекции на месторождении «Тенгизшевройл», работы по проекту будущего расширения идут по плану и выполняются в срок. Однако, как предупредил в понедельник в ходе брифинга менеджер ТШО по связям с правительством и общественностью Рзабек Артыгалиев, в случае несоблюдения социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм, компания будет расторгать договоры с подрядными организациями.

«На Тенгизе действуют жесткие меры, предусматривающие пребывание в изоляции, социальное дистанцирование, ношение масок и соблюдение правил личной гигиены, которые обязательны для всех. Мы ожидаем, что все подрядные организации и их работники будут соблюдать данные меры. В противном случае со стороны ТШО будут приняты жесткие меры, вплоть до расторжения контрактов и трудовых договоров, если будут нарушены те правила, которые внедрены на месторождении сейчас», - заявил Артыгалиев.

Он также заверил, что в настоящее время производственная деятельность ТШО осуществляется без перебоев. В I квартале 2020 года объем добычи нефти составил 7 млн 680 тыс. тонн нефти, что «немного превышает показатель добычи за аналогичный период 2019 года». Работы по проекту будущего расширения выполнены на 77% и ведутся «согласно графику».

В общей сложности на ТШО проведено более 8 тыс. ПЦР-тестов, однако сколько выявлено заболевших, Артыгалиев уточнять не стал. Несколько дней назад главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова говорила почти о тысяче заболевших коронавирусом.

«Проведение массовых анализов позволило выявить вирус у людей, у которых отсутствовали симптомы вообще или появлялись в легкой форме. Примерно в 90% случаях у работников Тенгиза болезнь протекает бессимптомно. На территории месторождения организован инфекционный стационар, который принимает больных с легкой и бессимптомными формами COVID-19. В настоящее время в нем проходит лечение 376 человек», - проинформировал менеджер ТШО по связям с правительством и общественностью.