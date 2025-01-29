Казахстан намерен увеличить свою долю в ТШО – Саткалиев

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на брифинге в среду сообщил, что Казахстан в ближайшие год-два начнет переговоры о продлении соглашений о разделе продукции на более выгодных условиях по месторождению Тенгиз.

«У нас наиболее актуально, исходя из сроков разработки месторождений, сроков в консорциуме, является ТШО, месторождение Тенгиз, партнерами по которому являются “Шеврон”, “Эксон Мобил”, “Лукойл”. То есть мы с ними планируем начать определенные консультации предварительные», - сказал министр.

Правительство еще сформирует список требований, но одним из них, вероятно, будет увеличение доли Казахстана.

«Мы в ближайшие год-два должны официально приступить к соответствующим переговорам», - уточнил Саткалиев.

Сейчас «КазМунайГазу» принадлежит только 20% в ТШО. Chevron владеет 50%, ExxonMobil – 25%, «Лукойл» – 5%.

Накануне на расширенном заседании правительства президент поручил начать вести переговоры по продлению соглашений о разделе продукции на крупных нефтегазовых месторождениях на более выгодных для Казахстана условиях.