Токаев подписал закон, направленный на усовершенствование системы мобилизационной подготовки

Документом уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки наделяется компетенцией государственного контроля. Определены случаи, когда будет применена административная и уголовная ответственность за нарушения в области мобилизационной подготовки, и конкретизируются функции некоторых государственных органов.

Уполномоченный орган в области мобилизационной подготовки наделяется компетенцией по координации деятельности в сфере создания и сохранения страхового фонда технической документации на изделия вооружения и военной техники, важнейшую гражданскую продукцию, а также проектной документации на объекты повышенного риска, системы жизнеобеспечения населения и объекты, являющиеся национальным достоянием.

Кроме того, внедряются новые подходы по совершенствованию государственного материального резерва. В частности, подведомственная организация министерства здравоохранения будет осуществлять контроль за качеством товаров, при поставке в государственный материальный резерв и в период их хранения; вводится компетенция по утилизации товаров государственного материального резерва; освежение материальных ценностей будет осуществляться пунктами хранения; материальные ценности будут передаваться на баланс других государственных органов безвозмездно. Вместе с тем уполномоченный орган в области здравоохранения и единый дистрибьютор, осуществляющий деятельность в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, будут выполнять функции по поставке, хранению и освежению лекарственных средств и изделий медицинского назначения мобилизационного резерва.