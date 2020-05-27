Закон о биологической безопасности разработают в Казахстане до конца года

В условиях пандемии коронавирусной инфекции необходимо обеспечить межстрановое взаимодействие по борьбе с инфекционными болезными. Кроме того, Казахстану необходимо развивать санитарно-эпидемиологическую службу, для чего до конца года будет разработан закон «О биологической безопасности». Об этом в ходе заседания Национального совета общественного доверия заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Сегодня значимой составляющей безопасности всех стран стали вопросы биологической безопасности. Мы должны быть готовы к повторной вспышке коронавируса, ситуация усугубляется наличием стойких природных очагов и иных особо опасных инфекций на территории нашей страны и сопредельных государств», - сказал Токаев.

Глава государства подчеркнул, что принятие ряда непоследовательных реформ и реорганизаций послужило причиной ослабления службы санитарно-эпидемиологического надзора и системы инфекционного контроля.

«Необходимо усилить и институционализировать СЭС, повернуться к доказавшей свою эффективность модели. В этой связи уже начаты работы по созданию нового комитета, будут повышены статус и полномочия главного государственного санитарного врача. Сама жизнь подсказывает эту реформу», - отметил он, добавив, что также в Казахстане будут приняты меры по социальной защите специалистов и пересмотрена система подготовки кадров этой службы.

Кроме того, необходимо дальнейшее укрепление сотрудничества с зарубежными странами в сфере борьбы с инфекционными болезнями.

«Система биологической безопасности должна работать по общим стандартам и обеспечивать эффективное межстрановое взаимодействие и реагирование на угрозы…. До конца года следует разработать закон «О биологической безопасности Республики Казахстан», - поручил Токаев.

Президент напомнил, что с 2010 года Казахстан делал упор на оптимизацию некоторых направлений здравоохранения, экстенсивную эффективность этих объектов. В результате сокращено около тысячи инфекционных коек. Поэтому, с учетом биологических угроз, правительству «необходимо рассмотреть вопрос допустимой избыточности системы здравоохранения по определенным направлениям и поддерживать ее готовность к критическим ситуациям». Крайне важная задача, по словам президента, уделить первостепенное внимание принятию превентивных медико-санитарных мер для защиты здоровья граждан.

«С одной стороны, мы должны строить больницы – это вопрос обеспечения и защиты здоровья наших граждан, это большая стратегическая задача. Но с другой стороны, министерство здравоохранения и другие соответствующие ведомства должны принимать меры с тем, чтобы обучать людей с малых лет заботиться о своем здоровье и принимать санитарно-медицинские меры по защите здоровья наших граждан», - объяснил он.

Еще одна «застарелая» проблема - межрегиональный разрыв в уровне доступности помощи. Помимо инфраструктурных различий, имеется разительный дисбаланс в обеспечении кадрами в городах и селах.

«В целом меры имеются, они разработаны. Теперь важна их качественная реализация. Правительству надлежит взять на жесткий контроль исполнение мер по созданию эффективной модели сельского здравоохранения. Необходимо ускорить и повысить эффективность процессов цифровизации. Внедрения безбумажного ведения медицинской документации», - также поручил глава государства, отметив, что важно привлекать в систему здравоохранения квалифицированных IT-специалистов, задействовать потенциал отечественных разработчиков медицинских информационных систем.