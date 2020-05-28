Токаев поручил оптимизировать расходы казахстанской армии

Ермекбаев доложил президенту о проводимой оптимизации штатной структуры казахстанской армии, инвентаризации и проверке состояния вооружения и военной техники, о состоянии боевой оперативной подготовки армейских подразделений, об оснащении вооруженной техникой с учетом бюджетных возможностей, об автоматизации и цифровизации министерства обороны, а также рассказал о реализации крупных инфраструктурных проектов, о формировании нового облика ВС РК с учетом реально существующих рисков и угроз, о возможностях задействования военнослужащих в ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Токаев поручил продолжить работу по укреплению обороноспособности страны и повышению оснащенности Вооруженных сил, а также оптимизировать расходы, повысить уровень образования военнослужащих и проработать возможности получения дополнительных знаний и навыков военных в ходе срочной службы.