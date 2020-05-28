Также президент поручил повысить уровень образования военнослужащих
  • 389
Токаев поручил оптимизировать расходы казахстанской армии
Фото Минобороны РК

Глава государства и верховный главнокомандующий Вооруженными силами Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений министру обороны Нурлану Ермекбаеву, сообщается на сайте Акорды.

Ермекбаев доложил президенту о проводимой оптимизации штатной структуры казахстанской армии, инвентаризации и проверке состояния вооружения и военной техники, о состоянии боевой оперативной подготовки армейских подразделений, об оснащении вооруженной техникой с учетом бюджетных возможностей, об автоматизации и цифровизации министерства обороны, а также рассказал о реализации крупных инфраструктурных проектов, о формировании нового облика ВС РК с учетом реально существующих рисков и угроз, о возможностях задействования военнослужащих в ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

Токаев поручил продолжить работу по укреплению обороноспособности страны и повышению оснащенности Вооруженных сил, а также оптимизировать расходы, повысить уровень образования военнослужащих и проработать возможности получения дополнительных знаний и навыков военных в ходе срочной службы.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Детсады столицы начнут работу в штатном режиме с 1 июня – акимат
Новости
В Казахстане новый рекордный дневной прирост зараженных коронавирусом
Новости
Суд в США вынес решение против Храпуновых по иску акимата Алматы и БТА Банка
Новости
Заемщики вышли к зданию акимата Алматы с требованием снять карантин
Новости
Казахстан обновил рекорд новых случаев коронавируса за сутки
Новости
В столице запретили работу ряда объектов до «полного спада заболеваемости COVID-19»