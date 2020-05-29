Сроки выдачи сертификатов на скоропортящуюся продукцию сокращены в Казахстане

Выдача фито-санитарных сертификатов на скоропортящуюся продукцию в Казахстане будет осуществляться в течение трех часов с момента подачи. Новые правила уже утверждены и в ближайшие дни вступят в силу, сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций председатель комитета государственной инспекции в АПК министерства сельского хозяйства Алмабек Марс.

«Принято решение о сокращении сроков выдачи фито-санитарных сертификатов на скоропортящуюся продукцию. На сегодня принято решение о выдаче сертификата в течение трех часов с момента подачи заявки. Правила зарегистрированы в органах юстиции и в ближайшее время вступят в силу», - сообщил Марс, отметив, что также всем территориальным подразделениям даны указания, чтобы оформление продлили с пяти до восьми вечера и в выходные.

Кроме того, в связи с тем, что в южных регионах идет большой вывоз на экспорт казахстанской продукции, в Туркестанской области в Мактааральском районе на границе с Жетысайским районом установлен пост, где транспорт со скоропортящейся продукцией будут оформлять на трассе.

«Также при въезде в Шымкент есть транспортно-логистический центр, большая автостоянка, там тоже установлен пост, который способствует оформлению сертификатов на месте», - добавил председатель комитета.