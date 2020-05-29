BI Group обустроит 71 километр горных троп и 7 километров беговых троп в Алматы

Холдинг BI Group представил проект «Тропы Счастья» по обустройству 71 километра горных троп, включая маршруты на Медео, Кок-Жайлау и Кумбель. Также будут благоустроены 7 километров беговых троп в городе Алматы. На эту инициативу в компании выделили около миллиона долларов.

Представители компании также сообщили, что планируют поставить на 9 горных тропах 54 указателя, 60 беседок и скамеек и 14 информационных стендов. В опасных местах установят металлические мостики и дорожки, а также обустроят места для бивуаков. В самом городе BI Group установят 4 велопарковки, 13 билбордов и указателей, 15 скамеек и 2 площадки. Этот проект выполнят на реках Есентай и на терренкуре.

Председатель совета директоров холдинга Айдын Рахимбаев отметил, что компания рассчитывает закончить благоустройство за три года, часть работ будет выполнена уже в этом году - BI Group уже готовы начинать строительство.