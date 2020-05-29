На оснащение казахстанских больниц необходимо 1,5 трлн тенге – Биртанов

В казахстанских больницах серьезно стоит проблема износа медицинского оборудования, и чтобы ее решить, необходимо 1,5 трлн тенге, сообщил в пятницу в эфире телеканала «Хабар 24» министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«Действительно, проблема износа (медоборудования – V) существовала и существует. По нашим расчетам требуется порядка 1,5 трлн тенге для того, чтобы восстановить эту инфраструктуру», - заявил Биртанов, отметив, что это без учета современных технологий.

Больше всего, по его словам, страдают сельские и районные больницы, многие их которых до сих пор расположены в неприспособленных для этого помещениях. Министр напомнил, что в рамках госпрограммы «100 школ – 100 больниц» с 2007 по 2015 годы несколько улучшили инфраструктуру, но этого явно недостаточно.

«Большая часть (больниц – V) осталась за бортом. И сейчас необходимо дальше продолжать эту работу. В первую очередь, это укрепление центральных, районных больниц и поликлиник. Во вторую – у нас должны появиться крупные центры в областных городах, многопрофильные медицинские центры, где мы сможем интегрировать специалистов разного профиля вокруг одного человека», - сказал министр.

Он объяснил, что сегодня сложилась такая ситуация, когда каждую болезнь лечат в отдельной больнице, в результате человека отправляют из одного медцентра в другой, все это приводит к большим рискам, в том числе, к жалобам.

«Даже в ситуации с эпидемией мы увидели, что да, здорово, что у нас есть инфекционные больницы, где мы смогли госпитализировать больных. Но когда у нас появились больные со сложной патологией, с пневмонией, с нарушением свертываемости крови, мы вынуждены были «тянуть» специалистов разных специальностей, которых нет в инфекционных больницах», - признал Биртанов.

«У нас нет компьютерных томографов в инфекционных больницах, а это ключевой метод диагностики пневмонии при данной вирусной инфекции (COVID-19 – V), - продолжил он. - Поэтому необходимо в каждом регионе создавать современные многофункциональные профильные медицинские центры, там, куда «тяжелого» человека можно привезти, и все специалисты будут вокруг него работать, а не гонять этого человека по нескольким больницам в этом городе. Это мировая практика, в том числе и для инфекционных больниц. Это так работает».