Вплоть до лишения диплома: Биртанов назвал альтернативу наказанию медиков за врачебные ошибки

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов считает, что медиков нельзя привлекать к уголовной ответственности за врачебные ошибки. Для этого есть ряд альтернативных наказаний, не только административных, но и вплоть до лишения диплома. Об этом он заявил в пятницу в эфире телеканала «Хабар 24».

«Ни один врач не говорит, что всех врачей нужно сделать неприкасаемыми и так далее. Есть нормы и требования мировые, когда могут и должны привлекаться к уголовной ответственности», - заявил Биртанов, отметив, что в частности, речь идет о том, когда врач не оказал медицинскую помощь, если он связан с оборотом наркотических средств и так далее.

Он напомнил, что президент Касым-Жомарт Токаев на заседании национального совета общественного доверия поручил тщательно разобраться в понятии «врачебной ошибки» и «халатности».

«Здесь мы провели обсуждение и далее будем проводить. Мы должны четко сказать: «Да, мы гарантируем, что готовы взять на себя полноту ответственности за качественное соблюдение всех стандартов оказания медпомощи и борьбу с медицинскими инцидентами. Но при этом это позволит нам четко разделить те случаи, когда врач добросовестно работал, но по какой-то ситуации произошёл этот медицинский инцидент, и те случаи, когда он также оказывал медицинскую помощь, но вследствие каких-то обстоятельств произошло несоблюдение стандартов, – в этих случаях врач тоже не должен подвергаться уголовной ответственности», - пояснил Биртанов, добавив, что для этого предусмотрена административная ответственность и самое главное – профессиональная ответственность «вплоть до лишения диплома».

«Эти меры мы тоже предложили», - заверил глава Минздрава.

Все остальные случаи, по его мнению, нормы законодательства регулируют, в том числе, вопросы страхования врачебной деятельности.

«Во многих ситуациях, если случился медицинский инцидент, врач не виновен, но больной пострадал и получил большой ущерб. Конечно, (больной – V) должен восстанавливаться, и для этого внедрена практика страхования финансовой ответственности в проект Кодекса (о здоровье народа и системе здравоохранения – V). Все эти меры простимулируют качество услуг. Не избегать ответственности, а стимулировать медработников на лечение тяжелых больных и качественное лечение больных», - подчеркнул Биртанов.

Министр также привел пример, что при ликвидации пандемии коронавирусной инфекции Минздрав был вынужден мобилизовать большое количество добровольцев и медицинских работников в сферу инфекционных болезней, в скорую помощь, санитарную службу по причине того, что «ощущалась и ощущается нехватка кадров». И среди многих причин основной является как раз демотивация опытных медработников работать в важных секторах, особенно в экстренной медицине, родовспоможении, анестезиологии, реанимации.

«Причина – большой риск и соответствующие риски уголовного преследования…. Данные ситуации очень часто трактуются, что медработник, врач не предусмотрел все риски, не соблюдал какие-то фиксированные стандарты, протоколы, хотя иногда это нужно делать в интересах больного, индивидуальный подход определять. Но за это врачи наказывались, в том числе уголовное наказание было…. И многие врачи, видя это, особенно реаниматологи, уходили. К сожалению, уходили самые опытные», - объяснил Биртанов.

По его мнению, сейчас настало время пересмотреть и принять комплекс мер, направленных на повышение качества медуслуг, которые будут стимулировать медиков к качеству услуг – это лицензирование, гарантирование профессиональной деятельности, тщательный разбор регистрации медицинских инцидентов и в целом меры, направленные на создание благоприятных условий, в том числе, оснащение необходимым оборудованием.

«Тогда медики будут работать в нормальных условиях, мотивировано, и тогда мы действительно добьемся серьезного улучшения качества медуслуг. Эти меры, я думаю, вполне очень своевременные, и мы будем работать по их реализации в ближайшие дни», - резюмировал глава Минздрава.