За сутки в Казахстане выявлено рекордное количество заразившихся коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 450 заразившихся коронавирусной инфекцией. Это самое большое число выявленных инфицированных за все время с начала эпидемии. Темп прироста за минувшие сутки составил 4,5%, а всего в стране выявлено 10 382 заболевших.

Больше всего новых случаев подтверждено в столице – 89, прирост составил 4,8%. В Шымкенте КВИ выявлена еще у 51 человека (прирост – 6,7%). В Атырауской области зарегистрировано 44 новых случая (4,5%), в Карагандинской области – 41 (5,2%), в Алматы – 37 (1,5%), В Западно-Казахстанской области – 36 (6,6%), в Актюбинской области – 34 (11,2%), в Костанайской области – 29 (21,3%), в Алматинской области – 23 (7,1%). Еще 17 заболевших КВИ выявлены в Восточно-Казахстанской области (прирост составил 17,5%), 16 – в Кызылординской области (4,8%) и 10 – в Туркестанской области (2,8%).

Менее 10 новых случаев зарегистрировано в Павлодарской области – 8 (прирост 4,1%), в Мангистауской области – 7 (3,2%), в Жамбылской области – 5 (1,4%), в Северо-Казахстанской области – 3 (5,9%).

Новые случаи не регистрировались только в Акмолинской области.

Выписаны из больниц за минувшие сутки 157 человек, число выздоровевших пациентов увеличилось до 5057 человек. Летальных случаев в стране 37.