При этом власти города призывают придерживаться установленных правил
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Блокпосты по периметру Алматы уберут с полуночи 1 июня
фото Данияра Мусирова

Блокпосты по периметру Алматы уберут с полуночи 1 июня. Об этом в своем Instagram сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев.

«С полуночи 1 июня снимаем блокпосты по периметру города. За время режима ЧП они выполнили свою основную функцию – ограничили передвижение из и в город. Это было нужно для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Хочу поблагодарить всех сотрудников полиции, санитарной службы, фито- и ветконтроля, районных акиматов города, военнослужащих Нацгвардии и Минобороны. За эти 2,5 месяца вы достойно исполнили свой долг, круглосуточно неся службу», - написал Сагинтаев.

Аким подчеркнул, что отмена ограничений на передвижение стала возможной благодаря стабилизации ситуации как в стране, так и в городе. При этом все предприятия и организации работают в условиях усиленных мер санитарной безопасности, отметил он, продолжается дезинфекция домов, дворовых площадок и улиц.

«Прошу придерживаться установленных правил, соблюдать сангигиену, сохранять социальную дистанцию, носить защитную маску. Это становится нормой современной жизни», - призвал Сагинтаев.

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