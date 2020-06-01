Новую ценовую политику вводит авиакомпания SCAT

Авиакомпания SCAT меняет подходы к тарифообразованию и вводит Smart-систему стоимости билетов. Стоимость билетов теперь будет начинаться от 5 тыс. тенге более, чем по десяти направлениям и варьироваться в зависимости от того, что хочет пассажир, сообщают в понедельник в компании.

«Условия современной действительности диктуют новые правила. Кризис, порожденный пандемией, в той или иной степени коснулся каждого, но необходимость передвигаться авиационным транспортом сохраняется у большого пласта населения. Однако потребности одного и того же пассажира отличаются, в зависимости от задач передвижений. Четкое разделение моделей авиакомпаний, существовавшее ранее, уже не отвечает современным потребностям пассажиров. Работая только на условиях одной определенной модели либо представляя услуги лишь в некоторых сегментах, перевозчик ограничивает как пассажира, так и себя», - заявили в компании.

Поэтому в июне SCAT переходит на новейшую альтернативную модель работы. В первую очередь изменения коснутся тарифной и багажной политики компании.

«SCAT запускает ряд безбагажных тарифов, стартующих с отметки 5 000 тенге более чем на 10 направлениях по РК. Наряду с ними линейка тарифов максимальной категории предложит повышенную норму провоза багажа: до 46 килограмм на человека, и гибкие условия возврата и перебронирования перелетов. Они производятся без применения штрафных санкций, даже если дата перелета уже прошла», - говорится в сообщении.

Параллельно с изменениями в тарифной политике компания переходит на общемировую систему провоза багажа Piece Concept, которая позволяет эффективнее использовать багажные отделения воздушных судов и избегать ситуаций досылки негабаритного багажа.

«Каждый человек в разное время – разный пассажир. Сегодня он летит в командировку, и у него нет необходимости в дополнительном багаже, но существует потребность в минимальной стоимости, а завтра он путешествует с семьей, и его интересуют дополнительные опции. Несомненно, вне зависимости от категории тарифов, всегда есть возможность докупить не только дополнительные места багажа или ручной клади, но и оплаты по килограммам в случае небольшого перевеса. Мы используем термин SMART, потому что новая модель авиакомпании позволяет создавать умный продукт, работающий в интересах пассажира», - подчеркнули в авиакомпании.