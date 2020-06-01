Более 300 родителей лишены прав на детей в Казахстане с начала года

С начала текущего года в Казахстане более 300 родителей лишены родительских прав, а за продажу алкоголя, табачных изделий и нахождение детей на улице в ночное время привлечены более 2 тыс. предпринимателей и более 20 тыс. родителей, сообщил в понедельник в ходе брифинга министерства образования начальник управления ювенальной полиции комитета административной полиции министерства внутренних дел Асет Оспанов.

«Около 2 тыс. родителей (с начала года – V) привлечено к административной ответственности за уклонение от воспитания своих детей, по ходатайству полиции судами лишено более 300 родителей родительских прав. В основной массе лишение родительских прав связано с тем, что родители злоупотребляют алкогольными напитками, ведут аморальный образ жизни, не создают нормальные условия для воспитания и обучения детей…. Ежегодно по этой причине у нас в стране лишается родительских прав около 1 тыс. родителей», - сообщил Оспанов.

Он также напомнил, что с окончанием учебного года и началом летнего периода дети больше времени будут находиться вне дома. В этой связи во всех регионах разработаны планы мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а личный состав полиции ориентирован на выявление фактов продажи несовершеннолетним алкоголя, табачных изделий, нахождения их в развлекательных заведениях и вне жилых помещений в ночное время.

«Только в текущем году по указанным фактам к административной ответственности привлечено свыше 1500 предпринимателей, около 500 владельцев развлекательных заведений и 20 тыс. родителей. Активизирована профилактическая работа с 7 тыс. подростками и 8 тыс. неблагополучных семей, состоящих на учете полиции», - проинформировал начальник управлению ювенальной полиции.

Вместе с тем он отметил снижение роста подростковой преступности в Казахстане: в 2014 году несовершеннолетними было совершено 3 533 преступления, в 2015 году – 2 923, в 2016 году – 3 291, в 2017 году – 3 121, в 2018 – 2 920, в 2019 – 2 645 и в текущем году – 665 преступлений.

«В местах лишения свободы около 40 подростков находится в настоящее время. На начало года было 42 подростка», - сообщил Оспанов.