Почти все новые случаи коронавируса в ВКО – завозные

Так, двое жителей Карагандинской области прибыли в Аягозский район на вахту и обследованы с профилактической целью, четверо – приехали из России. Также заболел житель Тарбагатайского района, контактный с ранее инфицированным.

Между тем в Павлодарской и Актюбинской области зарегистрированы случаи самообращения с симптомам ОРВИ. В Павлодарской области из 11 зарегистрированных случаев 5 выявлено в Павлодаре, 5 – в Экибастузе и 1 – в Майском районе. Четверо из заболевших были обследованы как близкие контактные с ранее выявленными заболевшими, 6 человек обратились в медицинские организации самостоятельно в связи с ухудшением состояния здоровья и 1 человек проходил медицинское профилактическое обследование. 3 человека – 85-летняя и 55-летняя женщины, а также 63-летний мужчина – были госпитализированы с предварительным диагнозом пневмония. В Актюбинской области COVID-19 выявлен у жительницы Мартукского района и у пяти жителей Актобе. Все они обратились за медпомощью в связи с появлением симптомов ОРВИ.

В Карагандинской области 24 случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены при обследовании лиц из числа близких контактных и в ходе скрининга. 12 заболевших проживают в Караганде, 12 – в Темиртау.

В Шымкенте из 18 случаев 7 выявлены при обследовании близких контактных с ранее заболевшими, 6 – при обследовании пациентов с ОРВИ и пневмонией, 1 заболевший прошел тест самостоятельно на платной основе, еще один обследован перед плановый госпитализацией, 3 – выявлены в результате проведенного скрининга.

В Алматинской области зарегистрировано еще 15 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, и них по 5 случаев – в городах Талдыкорган и Капшагай, по 1 случаю – в Аксуском, Талгарском, Карасайском, Панфиловском и Ескельдинском районах. 9 пациентов, в том числе 5-летний ребенок, были обследованы с профилактической целью, 6 пациентов, среди них ребенок 8 лет, были в контакте с ранее заболевшим КВИ.

В Туркестанской области все 5 случаев заражения короновирусной инфекцией выявлены при скрининговом обследовании. Заболевшие – житель Тюлькубасского района, двое жителей Жетисайского района, житель Кентау и житель Туркестана.