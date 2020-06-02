Fly Arystan с 1 июля запускает рейсы в Актау, Атырау и Актобе из Шымкента

Так, с 21 июня пять раз в неделю – по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям – запускаются прямые рейсы по направлению Алматы-Актау-Алматы. Перелеты будут на Airbus А320, стоимость билета в одну сторону составит от 12 999 до 58 999 тенге.

С 1 июля 180-местные авиалайнеры регулярно будут летать из Шымкента в Атырау, Актау и Актобе. В Атырау рейсы будут по средам и пятницам, стоимость перелета – от 9 999 до 49 999 тенге в один конец. В Актобе рейсы будут по понедельникам и субботам по цене от 8 999 до 44 999 тенге. Из Шымкенте в Актау самолеты будут летать по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов в один конец будет составлять от 9 999 до 49 999 тенге. Цены на билеты включают случайное место на борту и 5 кг ручной клади.

В марте воздушный флот авиакомпании пополнился пятым бортом Airbus A320, а в апреле еще одним судном такой же 180-местной комплектации, что позволило увеличить количество новых направлений внутри страны. К 2022 году планируется увеличить авиапарк до 15 воздушных судов, которые будут базироваться в разных городах Казахстана.