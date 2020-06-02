Казахстан отменил требование для въезжающих иностранцев о наличии справки на COVID-19

29 мая внесены изменения в правила пересечения государственной границы Казахстана, сообщает пресс-служба комитета национальной безопасности. Теперь иностранцам, которым разрешено въезжать в страну, не нужно предоставлять справку об отрицательном тесте на коронавирусную инфекцию.

«Отменено наличие справки о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию COVID-19 для въезда на территорию Республики Казахстан иностранцам (лицам без гражданства), которым она ранее была необходима», - говорится в сообщении КНБ в Facebook.

Напомним, что ранее согласно утвержденному перечню для въезда на территорию Казахстана должны были предоставлять такую справку иностранцы, являющиеся сотрудниками казахстанских авиакомпаний, члены их семей; иностранцы, возвращающиеся домой через Казахстан с отдыха; иностранцы (лица без гражданства), имеющие виды на жительство (статус оралмана) на территории Республики Казахстан и члены их семей; иностранцы (лиц без гражданства), являющиеся членами семей граждан РК, а также водители, осуществляющие перевозку лиц, которым разрешено пересечение границы, и специалисты иностранных компаний.

Кроме этого, разрешен въезд в страну иностранцам (лицам без гражданства) для прохождения лечения в казахстанских специализированных медучреждениях, при предъявлении подтверждающих документов учреждения здравоохранения.

Вместе с тем, сообщает КНБ, разрешен выезд из Казахстана граждан РК из числа квалифицированных специалистов по ходатайству госорганов республики и согласно списку, утверждаемому межведомственной комиссией для каждого отдельного случая, при наличии официального разрешения на въезд в страну следования. Также могут выехать казахстанцы, проходящие обучение за рубежом, но при наличии подтверждающих документов из заграничного учебного учреждения, для продления учебных виз, оформления студенческих ID-карт или сдачи экзаменов.

Напомним, что пересечение границы Казахстана ограничено до улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации.