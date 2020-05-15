Пересечение казахстанской границы ограничено до улучшения эпидемиологической ситуации – КНБ

Исключения составляют: персонал дипломатической службы страны и иностранных государств; члены официальных делегаций и международных организаций, направляющихся в Казахстан по приглашению министерства иностранных дел; казахстанцы, являющиеся сотрудниками международных организаций, членами которых является Республика Казахстан, дислоцирующихся на территории иностранных государств – при подтверждении статуса сотрудника; члены поездных и локомотивных бригад, экипажей воздушных и морских судов и лица, участвующие в железнодорожных перевозках, операциях по приему, сдаче и сопровождению грузов, поездов, осуществляющих перевозку грузов в международном сообщении.

Также пересекать границу могут иностранцы, являющиеся сотрудниками казахстанских авиакомпаний, члены их семей (супруг, супруга и дети) – при подтверждении родства и не более 1 раза в 30 суток; обслуживающий персонал иностранных трансграничных сооружений на территории Казахстана и обслуживающий персонал казахстанских трансграничных сооружений на территории сопредельных государств для выполнения служебных обязанностей – при наличии заверенного именного списка работников; граждане Российской Федерации, входящие в состав воинских формирований, подразделений и предприятий промышленности, дислоцирующихся на арендуемых у Республики Казахстан территориях и члены их семей (супруг, супруга, их родители и дети) – при подтверждении принадлежности к воинскому формированию (подразделению, предприятию промышленности) и родственных связей; граждане Российской Федерации и члены их семей, въезжающие на территорию комплекса «Байконур» и города Байконыр – при обязательном предъявлении документов, подтверждающих действительность работы/службы в госорганах и организациях, функционирующих на комплексе «Байконур», а также имеющих постоянную или временную регистрацию в городе Байконыр; сотрудники межправительственной фельдъегерской связи Республики Казахстан и иностранных государств.

Въехать в Казахстан могут граждане республики (лица без гражданства), ранее выехавшие на территорию иностранного государства; выехать – граждане Республики Казахстан, выезжающие на постоянное место жительство в другое государство и/или имеющие иммиграционные визы; выезжающие за границу на лечение – при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения и письма-приглашения от зарубежной медицинской организации, с нотариально засвидетельствованным переводом, в сопровождении не более двух взрослых человек. Также пересекать границу могут казахстанцы, являющиеся членами семьи (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекунами и попечителями иностранцев – только для выезда в страну гражданства члена семьи, не более 1 раза в 30 суток; казахстанцы, проходящие обучение за рубежом, – при наличии подтверждающих документов заграничного учебного заведения. Граждане Республики Казахстан с видами на жительство иностранных государств либо имеющие разрешение на временное пребывание на их территории могут выехать из РК не более 1 раза в 30 суток.

Иностранцы, ранее вылетевшие из казахстанских аэропортов на отдых по туристическим путевкам и возвращающиеся после отдыха в аэропорты Республики Казахстан с целью дальнейшего выезда в свою страну автомобильным транспортом, могут пересечь границу при условии их вывоза по согласованию и при содействии посольств этих государств. Иностранцы, прибывающие в Казахстан через воздушные пункты пропуска для дальнейшего вылета или убытия через автомобильные пункты пропуска в страну гражданства – по обращению посольства и консульских учреждений своих государств после проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий. Иностранцы (лиц без гражданства), ранее въехавшие на территорию Республики Казахстан, могут выехать из страны; иностранцы (лица без гражданства), имеющие виды на жительство (статус оралмана) на территории Республики Казахстан, и члены их семей (супруг, супруга, их родители и дети) могут пересекать границу не более 1 раза в 30 суток; иностранцы (лица без гражданства), являющиеся членами семей граждан Республики Казахстан – при условии подтверждения факта родственных связей (супруг, супруга, их родители и дети) не более 1 раза в 30 суток.

Пересечь государственную границу также разрешено лицам, следующим на похороны членов семьи и близких родственников при наличии подтверждающих документов, а также лицам, следующим для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками, но также – при наличии подтверждающих документов лечебного заведения.

Разрешено пересекать границу водителям грузовых машин, осуществляющих международные перевозки, но не более 2-х водителей на одно грузовое транспортное средство и при наличии водительских удостоверений соответствующей категории; водителям, осуществляющим перевозку лиц, которым разрешено пересечение государственной границы, и эвакуационные рейсы; иностранцы – сотрудники компаний, имеющие социальную значимость, согласно списку, утверждаемому межведомственной комиссией; лица, осуществляющие поставку автомобильного и специального транспорта в рамках заключенных контрактов согласно списку, утверждаемому межведомственной комиссией.

Вместе с тем в морских портах Актау и Курык запрещается перевозка пассажиров, за исключением водителей грузовых автотранспортных средств, граждан Республики Казахстан, возвращающихся в домой и их личного автотранспорта. Перевалка грузов через морские порты должна осуществляться строго с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Выход экипажа с судов запрещается.

Разрешается пропуск через границу воздушных судов и наземной техники, задействованных в рамках пусковых кампаний с космодрома «Байконур» и мероприятий по поиску и эвакуации с места посадки космонавтов и спускаемых космических объектов – при условии оформления соответствующих разрешений госорганов Республики Казахстан на пересечение государственной границы и пребывания на территории страны.

При этом иностранцы, являющиеся сотрудниками казахстанских авиакомпаний, члены их семей, иностранцы, возвращающиеся домой через Казахстан с отдыха, иностранцы (лица без гражданства), имеющие виды на жительство (статус оралмана) на территории Республики Казахстан и члены их семей, иностранцы (лиц без гражданства), являющиеся членами семей граждан РК, а также водители, осуществляющие перевозку лиц, которым разрешено пересечение границы, и специалисты иностранных компаний для въезда на территорию Казахстана должны предоставить справку о прохождении ПЦР-теста с отрицательным результатом на коронавирусную инфекцию.