До 2,5 млн человек в Центральной Азии могут оказаться за чертой бедности из-за коронавируса – Всемирный банк

Пандемия коронавируса значительно повлияет на потребителей и на агропромышленный сектор стран Центральной Азии, а также может привести к большому росту числа бедных, сообщил ведущий экономист по вопросам сельского хозяйства Всемирного банка Сергей Зоря во время онлайн-брифинга Всемирного банка «COVID-19 и продовольственная безопасность Центральной Азии».

«По оценкам Всемирного банка, эта пандемия может привести к значительному росту бедности. Дополнительно от 600 тыс. до 2,5 млн. человек могут оказаться за чертой бедности, что еще больше снизит покупательскую способность населения региона», – рассказал он. По словам эксперта, на продукты питания в странах Центральной Азии приходится от 40 до 60 % расходов населения, что делает их уязвимыми к скачкам цен.

Влияние кризиса на потребителей и сектор АПК в странах Центральной Азии выше среднего по ряду причин.

«Во-первых, сельское хозяйство в регионе продолжает занимать большую часть экономики, что в какой-то мере говорит об экономической слабости этих стран по сравнению со странами, входящими в ОЭСР. Там на долю сельского хозяйства перепадает 4% ВВП и 6% занятости. У нас же в ЦА роль сельского хозяйства в экономике и продовольственной безопасности намного выше. Поэтому, если в этом секторе кризис, он чувствуется всеми, не только фермерами», – пояснил он.

Кроме того, экспортные квоты Казахстана на пшеницу и муку имели оказали негативное влияние на соседние страны. «Все страны Центральной Азии сильно зависят от импорта этой продукции из Казахстана, так что эти ограничения оказали негативное влияние на страны региона, а также на их доверие к региональному сотрудничеству и торговле в будущем», - отметил он.

Краткосрочные последствия пандемии для стран региона, по словам экономиста, включат в себя скачки цен на продукты питания, вызванные торговыми ограничениями, сокращение доступа к продовольствию из-за резкого сокращения доходов бедных и уязвимых слоев населения, а также сбои в цепочках поставок сырья и материалов - семян и удобрений, которые ведут к перебоям в ходе весенних полевых работ и могут негативно сказаться на будущем урожае.

К средне-срочным последствиям пандемии, которые стоит ожидать в следующие полгода, эксперт отнес: снижение внутреннего спроса на продукты питания из-за экономического спада, снижение спроса на плодоовощную продукцию из Центральной Азии в России, серьезно пострадавшей от экономического кризиса, проблемы с погашением кредитов, операционные проблемы производителей сельхозпродукции, а также проблемы со снижением бюджета, которое к окончанию пандемии приведет к уменьшению расходов на программы по развитию сельского хозяйства.