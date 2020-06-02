Еще три пациента скончались от коронавируса в Казахстане

Еще три человека умерли от коронавируса в Казахстане, сообщила поздно вечером во вторник пресс-служба Минздрава.

По ее информации, в столице умер 61-летний пациент, в Шымкенте - 64-летний мужчина, в Павлодарской области - 85-летняя женщина. Другой информации о пациентах не приводится.

"Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении Минздрава.

В столице от последствий коронавируса, по официальным данным Минздрава, умерло 7 пациентов, в Шымкенте - 9, в Павлодарской области - 4.

Всего в Казахстане от коронавируса умерло 44 человека. После каждого смертельного случая специальные комиссии изучают обстоятельства смерти, решая, относить его к статистике летальных исходов от коронавируса или нет. При этом Минздрав не сообщает обобщенных данных о том, сколько инфицированных коронавирусом пациентов умерло от других болезней. Известно, как минимум, о 26 таких смертях - 22 в Алматы, по одному - в Аркалыке, Актобе, Павлодаре и столице. Минздрав игнорирует запросы средств массовой информации о предоставлении полной статистики летальных случаев зараженных коронавирусом.

С начала эпидемии в Казахстане подтвержден 11 571 случай коронавируса, выздоровел 5 941 человек.