В Алматы 22 пациента, зараженных коронавирусом, скончались от других заболеваний – замакима

В акимате Алматы впервые обнародовали число пациентов, которые были заражены коронавирусом, но скончались, согласно заключению врачей, от других заболеваний.

«На сегодня в городе от коронавирусной инфекции скончалось 10 человек, все остальные, 22 человека, это люди, у которых коронавирусная инфекция - сопутствующий диагноз», - цитирует государственное агентство Казинформ заместителя акима Ерлана Кожагапанова.

Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин ранее отказался подтверждать Vласти по телефону эту информацию, попросив отправить ему запрос, затем перестал отвечать на звонки и сообщения. Пресс-секретарь Минздрава Диас Ахметшарип сообщил корреспонденту Vласти, что "не знает статистику по Алматы".

Vласть на протяжении четырех недель адресовала вопросы представителям Минздрава о числе смертельных случаев, при которых причиной смерти врачи посчитали не коронавирус, а другие заболевания. Официально о таких случаях сообщали семь раз: в Алматы, столице, Павлодаре, Аркалыке. Сколько таких случаев в целом по Казахстану – неизвестно.

ВОЗ рекомендует включать в статистику смертей от COVID-19 все случаи смерти пациентов с коронавирусом, однако Минздрав Казахстана еще в апреле сообщил, что при каждом случае смерти проводит расследование и относит к статистике летальных исходов от COVID-19 только те случаи, когда вирус стал непосредственной причиной смерти.

Минздрав сообщает, что в стране от коронавируса скончалось 35 человек. За минувшую неделю в стране было зарегистрировано более 2 тысяч новых заболевших и, по официальным данным, только один смертельный случай.

На минувшей неделе журналисты «31 канала» обнаружили, что на кладбище в Илийском районе Алматинской области, где хоронят умерших с коронавирусом из Алматы, 30 свежих могил и подготовлены еще 12 мест захоронения. Накануне радио Азаттык в своем репортаже сообщило, что вчера на кладбище прошли похороны еще 2 человек, а общее число недавних захоронений составляет 32.