Минздрав не готов сообщить, какое число зараженных коронавирусом в Казахстане умерло от других заболеваний

Министерство здравоохранения Казахстана затрудняется ответить на вопрос, какое количество пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, умерло от других заболеваний.

«Все случаи летальных исходов, где в диагнозе встречается код COVID, изучаются на сегодняшний день. Пока в официальной статистике у нас 35 летальных исходов от коронавирусной инфекции. И как только закончатся все карантинные мероприятия, и мы полностью изучим всю базу по летальным исходам, то обязательно все цифры будут уже опубликованы и официально внесены в статистику, как истинно умершие от COVID, так и те, которые умерли от тяжелых заболеваний, но COVID был сопутствующим», - заявила во вторник в ходе онлайн-брифинга вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова, отвечая на вопрос Vласти.

Она напомнила, что во всех регионах Казахстана созданы комиссии по изучению летальных исходов. «Так как в большинстве случаев [летальных исходов] – это пациенты с сопутствующей тяжелой патологией, везде привлекаются профильные специалисты», - уточнила она.

В конце апреля Минздрав Казахстана заявил о работе комиссий по изучению летальных исходов, которые исследуют каждый случай смерти зараженных коронавирусом и дают заключение – умер ли пациент от последствий COVID-19 или по другим причинам.

С того момента оперативные штабы в регионах и сам Минздрав сообщили, как минимум, о 5 смертях людей, у которых был подтвержден коронавирус, но причиной их смерти специалисты сочли не коронавирус, а другие заболевания. Такие случаи были зафиксированы в Аркалыке, Алматы, Павлодаре и столице. При этом Vласть на протяжении трех недель адресовала вопрос о точном числе таких случаев министерству здравоохранения, но не получала на него ответ до сегодняшнего дня.

Минздрав также не проясняет, исключаются ли такие больные – у которых был подтвержден коронавирус, но они умерли от других заболеваний – из общей статистики по зараженным COVID-19 в Казахстане и, если да, то по какой причине это делается.

Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ), публикующий подробную статистику о заражениях коронавирусом – единственный из органов здравоохранения приводит данные о числе «активных случаев» - тех пациентах, которые продолжают лечение от COVID-19. При этом на сайте НЦОЗ число «активных случаев» сейчас равно 3 247. Ведомство использует следующую формулу расчета: 6 751 (общее число случаев) минус 35 летальных случаев минус 3 469 выписанных из больниц после выздоровления. Таким образом, 5 смертельных случаев, когда причиной летального исхода был признан не коронавирус, а другое заболевание, не отнесены ни к какой из категорий.

Статистика смертности от коронавируса в Казахстане остается низкой на фоне других стран, где сопоставимое число людей заразились COVID-19. Так, в Казахстане заразился 6 751 человек, умерли 35. В Финляндии заразились 6 380, умерли 300, в Марокко заболели 6 952, умерли 192 человека, в Молдове заразились 6 138, скончались 217, в Австралии заразились 7 068, скончались 100.