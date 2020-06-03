Землям Бурабая и Иле-Алатауского парка вернут статус особо охраняемых территорий

Территориям государственных национальных природных парков Бурабай и Иле-Алатау будет частично возвращен статус особо охраняемых, причем, перевод будет осуществлен в упрощенном порядке. Такие нормы содержит проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий», который в среду в ходе пленарного заседания в первом чтении одобрил мажилис.

«Основная идея законопроекта заключается в возврате в состав особо охраняемых природных территорий земель, ранее выведенных для строительства и функционирования объектов туризма и сооружений, имеющих особое стратегическое значение и неиспользуемых по назначению. На практике такие случаи имеются – это земли государственного национального природного парка «Бурабай» и Иле-Алатауского государственного национального природного парка», - рассказал депутат мажилиса Берик Оспанов.

В связи с тем, что переведенные земли не осваиваются и не входят в состав особо охраняемых природных территорий, пояснил депутат, они должным образом не охраняются. В результате чего теряют свою уникальность и ценность. Более того, может быть нанесен ущерб растительному и животному миру.

Как отмечается в заключении профильного комитета мажилиса, перевод земель запаса в земли особо охраняемых природных территорий будет осуществляться при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы без разработки проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований. При этом решение о переводе будет приниматься в зависимости от категории особо охраняемой природной территории: республиканского либо местного значения, правительством Республики Казахстан или местными исполнительными органами.

В свою очередь вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев напомнил, что в июне 2012 года на развитие Щучинско-Боровской зоны было переведено 370 га земли, но на сегодня освоено 260 га.

«110 гектар мы сегодня планируем вернуть обратно в состав особо-охраняемых территорий», - пояснил он.

Что касается урочища «Кок-Жайляу», там земли передавались под строительство курортного комплекса, однако позже принято решение отказаться от этого проекта.

«Сегодня акимат согласен эти земли вернуть. Мы как раз предусматриваем этим законопроектом возврата в упрощенном порядке, без лишних затрат, в виду того, что территория этих парков не меняется, – это те земли, на которые были получены все согласования. Земли обратно вернувшиеся – они также будут охраняться», - объяснил вице-министр.

Что же касается подстанции, которую уже построили на «Кок-Жайляу», она будет демонтирована.

«Прежде, чем вернуть (земли – V), будет организована комиссия, которая примет решение по всем имеющимся там постройкам. Соответственно, по этой подстанции будет принято решение. Я более чем уверен, что эта подстанция будет демонтирована и передана городу. (…) Эта подстанция абсолютно не нужна на территории парка», - резюмировал Нысанбаев.