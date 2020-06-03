Профессиональный совет по аудиторской деятельности создадут в Казахстане

Для того чтобы исключить конфликт интересов, правоохранительные органы Казахстана будут привлекать частных аудиторов вместо государственных, а в стране появится профессиональный совет аудиторской деятельности, сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Омархан Оксикбаев. Эти и другие нормы заложены в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам аудиторской деятельности». Документ одобрила палата.

«Одним из основных новшеств, вносимых в законопроект, является создание новой некоммерческой организации профессионального совета по аудиторской деятельности. Создание такой организации соответствует международной практике, поскольку она способствует повышению экономической политики государства путем создания структуры независимого надзора за аудиторской деятельностью», - сказал Оксикбаев, отметив, что главными задачами этого надзора должны стать обеспечение реализации государственных и публичных интересов, а также усиление защиты интересов инвесторов.

Вместе с тем законопроектом предусматривается привлечение частных аудиторов вместо государственных по запросам правоохранительных органов.

«Это уточнение предполагает предотвращение конфликта интересов, поскольку сегодня правоохранительные органы являются инициаторами проверок. Существует риск их влияния на результаты проверок государственными аудиторами», - объяснил депутат.

Кроме того, благодаря этой новелле, по его мнению, повысится способность службы внутреннего государственного аудита к самостоятельной плановой работе.

Депутат также отметил, что закон «О государственном аудите» планируется дополнить отдельными положениями, регламентирующими вопросы рассмотрения жалоб апелляционной комиссией в рамках государственных закупок. В частности, в случае поступления жалобы до заключения договора госзакупок, срок заключения договора будет приостановлен до вынесения решения судом.