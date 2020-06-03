Бекшин заявил об усилении карантинных мер в Алматы

Главный санитарный врач города Алматы Жандарбек Бекшин в ходе брифинга в среду заявил, что карантинные меры в мегаполисе планируется усилить, так как многие объекты не соблюдают требования карантина.

«Карантинные мероприятия нами продолжаются, и не только продолжаются, но и усиливаются. Мы будем рассматривать вопросы по приостановлению деятельности ранее открытых объектов. Мы проанализируем те объекты, которые, несмотря на систематические предупреждения, часто нарушают требования карантина, мы будем вновь закрывать их деятельность. Я думаю, что мы также рассмотрим другие вопросы по усилению карантинных мер», - сказал Бекшин.

Он подчеркнул, что в городе все еще «идет регистрация заболеваемости», и нарушение карантинных мер «может привести к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки в городе». В этой связи и рассматривается вопрос о дальнейшем усилении карантинных мер.

«За прошедшую неделю заболеваемость регистрировалась от 25 до 117 случаев в день. Как видите, заболеваемость регистрируется, поэтому мы вынуждены еще раз напомнить вам и ввести дополнительные меры», - констатировал санврач.

Бекшин также сообщил, что пока не рассматривается вопрос об открытии бассейнов, пляжей, загородных и пришкольных оздоровительных объектов, санаторных учреждений, «где много пожилых людей», объектов культуры, кинотеатров, фудкортов и площадок для детей в торгово-развлекательных центрах.

«Также мы рассматриваем вопрос о запрещении групповых экскурсий учащихся. Часто это дети, школьники, и, к сожалению, это приводит к близким контактам. Мы ввели меры по запрещению скопления людей на территории города, запрещению проведения различных мероприятий в арендованных, частных домовладениях, строениях, а также помещениях, которые арендуются у юридических лиц для проведения корпоративных мероприятий. Это приводит к большой концентрации и заражению между участниками данных мероприятий», - добавил он.