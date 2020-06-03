Лукашенко отправил правительство Беларуси в отставку

Ранее в этот день Лукашенко анонсировал отставку в преддверии президентских выборов, назначенных на 9 августа. При этом президент Беларуси заявил, что претензий к кабмину у него нет.

"Резкий слом правительства, замена всех членов правительства было бы неправильным с точки зрения текущего момента. Да и необходимости такой нет. Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать", сказал президент Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что ждать после обновления правительства "революции" не стоит. Тем более в условиях пандемии коронавируса и кризиса в мировой экономике не стоит делать масштабных изменений. Заменят и направят на другую работу только тех, кто не может справиться с работой в нынешних условиях.

"Я уже сказал: мировой кризис сказывается и на Беларуси. Хорошо, что мы так вывернулись, выкрутились в этой ситуации с пандемией, не остановили производство. Если бы остановились, мы бы никогда не запустили... Это только в сказке могло случиться", - сказал он.

Сергей Румас руководит правительство два года - с лета 2018-го.