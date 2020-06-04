Две колонии подали иски против правозащитницы Елены Семеновой, защищающей заключенных

Против правозащитницы Елены Семеновой подали три иска о защите деловой репутации. Два из них поданы юридическими лицами - костанайской колонией УК-161/2 и колонией ЛА-155/8, что в Алматинской области. Другой иск подал работник медсанчасти из УК-161/2, рассказала Семенова Vласти. Истцы имеют претензии к постам Семеновой в Facebook от 26 октября 2019 года, 6 и 21 января этого года, в которых она писала о положении заключенных.

По ее словам, первый иск от колонии в Костанае суд удовлетворил. От правозащитницы требуют опровергнуть информацию, которую она сообщила в своих постах. Семенова связывает эти иски со своей деятельностью и будет подавать апелляцию.

«То, что я публиковала, соответствует действительности. Сами осужденные давали лично показания», - сказала Семенова Vласти.

Правозащитница подчеркнула, что судебные дела ее не остановят, и она продолжит правозащитную деятельность.

«Они просто своими руками оттачивают мое мастерство. Буду делать то же самое, но буду эти грабли обходить. Они говорят, что мои слова порочат их деловую репутацию? Тогда буду писать (о положении заключенных – V) в форме сказки. Об этом нельзя молчать», - добавила Семенова.

Ранее на Семенову в связи с ее правозащитной деятельностью заводили уголовные дела, а в 2018 году ей в дом бросили зажигательную смесь.

Год назад фонд защиты свободы слова «Адиль соз» призвал Верховный суд пересмотреть проект нормативного постановления «О применении в судебной практике законодательства о защите чести, достоинства и деловой репутации».

«Иски подают и госучреждения, и госслужащие. У нас в практике были иски от судей. Мы считаем, что деловая репутация есть только у коммерческих предприятий и индивидуальных предпринимателей, потому что деятельность этих субъектов направлена на извлечение прибыли», - говорила тогда юрист фонда Тамара Симахина, как сообщило радио «Азаттык».