Трамп объявил о прекращении огня между Ираном и Израилем

«Исходя из того, что все будет работать так, как должно, а так оно и будет, я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с тем, что у них хватило выносливости, мужества и интеллекта положить конец тому, что следует назвать 12-дневной войной», - написал Трамп в своей соцсети.

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил, что Трамп выступил посредником во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и Израиль согласился при условии, что Иран не предпримет дальнейших атак.

Однако никаких комментариев от Израиля пока не было, а иранский чиновник подтвердил, что Тегеран согласился на прекращение огня. В то же время министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что прекращения огня не будет, пока Израиль не прекратит свои атаки. По его словам, если Израиль прекратит свою «незаконную агрессию» против иранского народа не позднее 4 часов утра по тегеранскому времени во вторник, Иран не буде продолжать ответные действия.

«Окончательное решение о прекращении наших военных операций будет принято позже», - написал Аракчи в соцсети X.