Тлеухан Абилдаев возглавил алматинский филиал фонда социального медстрахования

Бывший руководитель управления общественного здоровья Алматы
Тлеухан Абилдаев возглавил алматинский филиал НАО «Фонд социального
медицинского страхования», передает «Казинформ».
Между тем ранее занимавший пост директора филиала по Алматы ФСМС Нурлыбек Кабдыкапаров возглавил управление здравоохранения Атырауской области.
Напомним, что 2 июня распоряжением акима Алматы руководителем управления общественного здоровья города назначен Камалжан Надыров.
В апреле министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщал, что в связи со сложившейся сложной ситуацией в системе здравоохранения города Алматы, было принято решение о направлении опытных сотрудников в лице Камалжана Надырова на должность руководителя управления общественного здоровья и Жандарбека Бекшина на должность главного санитарного врача города. Надыров был освобожден от должности вице-министра 21 апреля, но в тот же день у него подтвердился диагноз коронавирусная инфекция, и он был госпитализирован. В этой связи по согласованию с акимом города отставка Тлеухана Абилдаева, который до сегодняшнего дня возглавлял управление общественного здоровья Алматы, была приостановлена.