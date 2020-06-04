Тлеухан Абилдаев возглавил алматинский филиал фонда социального медстрахования

Между тем ранее занимавший пост директора филиала по Алматы ФСМС Нурлыбек Кабдыкапаров возглавил управление здравоохранения Атырауской области.

Напомним, что 2 июня распоряжением акима Алматы руководителем управления общественного здоровья города назначен Камалжан Надыров.

В апреле министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщал, что в связи со сложившейся сложной ситуацией в системе здравоохранения города Алматы, было принято решение о направлении опытных сотрудников в лице Камалжана Надырова на должность руководителя управления общественного здоровья и Жандарбека Бекшина на должность главного санитарного врача города. Надыров был освобожден от должности вице-министра 21 апреля, но в тот же день у него подтвердился диагноз коронавирусная инфекция, и он был госпитализирован. В этой связи по согласованию с акимом города отставка Тлеухана Абилдаева, который до сегодняшнего дня возглавлял управление общественного здоровья Алматы, была приостановлена.