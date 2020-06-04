Ранее он возглавлял управление общественного здоровья
  • 280
Тлеухан Абилдаев возглавил алматинский филиал фонда социального медстрахования

Бывший руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев возглавил алматинский филиал НАО «Фонд социального медицинского страхования», передает «Казинформ».

Между тем ранее занимавший пост директора филиала по Алматы ФСМС Нурлыбек Кабдыкапаров возглавил управление здравоохранения Атырауской области.

Напомним, что 2 июня распоряжением акима Алматы руководителем управления общественного здоровья города назначен Камалжан Надыров.

В апреле министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщал, что в связи со сложившейся сложной ситуацией в системе здравоохранения города Алматы, было принято решение о направлении опытных сотрудников в лице Камалжана Надырова на должность руководителя управления общественного здоровья и Жандарбека Бекшина на должность главного санитарного врача города. Надыров был освобожден от должности вице-министра 21 апреля, но в тот же день у него подтвердился диагноз коронавирусная инфекция, и он был госпитализирован. В этой связи по согласованию с акимом города отставка Тлеухана Абилдаева, который до сегодняшнего дня возглавлял управление общественного здоровья Алматы, была приостановлена.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
В Беларуси тысячи людей пришли поставить подписи за кандидата в президенты после задержания ее мужа
Новости
Нужно приостановить выплаты международным кредиторам для снижения долговой уязвимости во время пандемии – Токаев
Новости
Вплоть до лишения диплома: Биртанов назвал альтернативу наказанию медиков за врачебные ошибки
Новости
Блокпосты между городами Казахстана снимут с 1 июня
Новости
Новую ценовую политику вводит авиакомпания SCAT
Новости
Казахстан вновь обновил рекорд новых случаев COVID-19 за сутки