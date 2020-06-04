Еще четыре пациента умерли от коронавируса в Казахстане

Еще четыре пациента умерли от последствий коронавируса в Казахстане, сообщила пресс-служба Минздрава.

Так, в Карагандинской области умер 62-летний мужчина, в Павлодарской области - 63-летняя женщина, в столице - 76-летняя женщина, в Шымкенте - 70-летняя женщина.

"Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении Минздрава. Подробных сведений о пациентах не приводится.

В Шымкенте число умерших от коронавируса пациентов выросло до 10, по этому показателю город догнал Алматы, в столице умерло 9 пациентов, в Карагандинской и Павлодарской областях - по 5.

Всего в Казахстане от коронавируса умерло 52 человека. После каждого смертельного случая специальные комиссии изучают обстоятельства смерти, решая, относить его к статистике летальных исходов от коронавируса или нет. Министр здравоохранения Елжан Биртанов в четверг впервые сообщил, что от других болезней скончалось 37 пациентов, которые были заражены коронавирусом.

С начала эпидемии в Казахстане подтвержден 12 067 случаев коронавируса, выздоровело 6 606 человек.