313 бессимптомных носителей коронавируса выявлены в Казахстане за сутки

За минувшие сутки в Казахстане выявлено 313 бессимптомных носителей коронавируса. Напомним, что теперь эти данные Минздрав не включает в общую статистику, а дает отдельно.

Больше всего бессимптомных заболевших выявлено в столице – 203, в Шымкенте – 180, в Западно-Казахстанской области – 166, в Карагандинской области – 139 и в Алматы – 135. В Атырауской области у 90 заболевших отсутствуют симптомы, в Алматинской области таких зарегистрировано 80 человек, в Мангистауской области – 76, в Восточно-Казахстанской области – 65. В Кызылординской области выявлено 50 бессимптомных носителей КВИ, в Туркестанской области – 47, в Северо-Казахстанской области – 46, в Жамбылской области – 20, в Акмолинской и Актюбинской областях – по 17, в Павлодарской области – 15, в Костанайской области – 9.

Всего Минздрав сообщает о 1 357 заболевших, у которых не проявились симптомы болезни, но это не значит, что они не являются переносчиками.

Бессимптомные носители вируса за минувшие сутки были зарегистрированы во всех регионах Казахстана. Минздрав не сообщает, были они изолированы на дому, либо кто-то из них был госпитализирован.

За воскресенье в стране выявлены 165 человек, у которых проявились симптомы болезни. Общее число заболевших, с учетом бессимптомных носителей, за сутки составляет 478, а в целом с начала эпидемии – 13 337. При этом официальной считается цифра в 12 859 случаев – в нее не включены бессимптомные пациенты, зарегистрированные с 3 июня.

Напомним, что с 3 июня Минздрав перестал включать бессимптомных пациентов в общую статистику по коронавируса. Ведомство не разъясняло, почему решило это делать спустя почти три месяца после начала эпидемии, хотя ранее включало в статистику всех пациентов – с симптомами заражения и без них.