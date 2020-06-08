«Бюджет народного участия» будет внедрен в этом году во всех городах Казахстана областного значения, сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов на отчетной встрече с населением в понедельник.

«Проект «Бюджет народного участия» является одним из инструментов расширенного участия граждан в бюджетном процессе в рамках Концепции «Слышащего государства». Данный механизм работает следующим образом. Производится конкурс идей. Через веб-портал жители конкретного района могут предложить проект районному акимату. Анализируются поступившие заявки, затем проводится открытое голосование «1 житель – 1 голос». По результатам голосования экспертным сообществом определяется очередность проекта для финансирования. На сайте районного акимата можно увидеть, за какой проект и как голосовали жители. Размещаются фотография, статус и автор проектов. Автором проекта может быть житель или КСК жилого дома», - рассказал алгоритм Даленов.

Он напомнил, что сейчас проект реализуется в пилотном режиме в восьми районах Алматы и в столичном районе «Сарыарка», и в прошлом году жителями этих городов распределено порядка 1,5 млрд тенге, одобрено 69 проектов по благоустройству дворов, установке дворовых и спортивных площадок.

«В текущем году проводится работа по внедрению «Бюджета народного участия» в остальных городах областного значения», - сказал министр.