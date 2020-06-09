215 симптомных больных коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 215 новых случаев коронавируса – это пациенты, у которых проявлялись симптомы заражения.

В столице выявлено 42 таких случая, в Карагандинской области – 41, в Западно-Казахстанской области – 27, в Шымкенте – 22, в Алматы – 22, в Павлодарской области – 16, в Жамбылской области – 11, в Восточно-Казахстанской области – 9, в Атырауской области – 9, в Алматинской области – 5, в Костанайской области – 3, в Мангистауской области – 3, в Туркестанской области – 3, в Акмолинской области – 1 и в Северо-Казахстанской области – 1.

Выписаны с выздоровлением за сутки 361 человек, скончались 2.

Всего в стране выявлено 13 074 заболевших, без учета бессимптомных с 3 июгя, число выздоровевших пациентов увеличилось до 7737 человек, летальных случаев – 58, а от других болезней умерли 37 зараженных коронавирусом.

Напомним, что с 3 июня Минздрав перестал включать бессимптомных пациентов в общую статистику по коронавируса. Накануне главный санитарный врач страны объяснила это тем, что симптомные пациенты представляют большую эпидемиологическую опасность и требую большего внимания, чем бессимптомные.