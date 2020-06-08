При этом невключение бессимптомных носителей в общую статистику в ведомство объяснить не смогли
Минздрав Казахстана объяснил разделение пациентов с симптомами COVID-19 и без них разным уровнем заразности
ФОТО ДАНИЯРА МУСИРОВА

Необходимость разделения учета симптомных и бессимптомных пациентов с коронавирусом объясняется тем, что симптомные больные представляют большую эпидемиологическую опасность для окружающих, а также требуют клинического наблюдения. Об этом рассказала главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова в понедельник в прямом эфире медиацентра Минздрава.

По ее словам, международный и казахстанский опыт говорит, что «симптомные больные, то есть больные, у которых проявляются симптомы коронавирусной инфекции, наиболее опасны для окружающих».

«Один симптомный больной (это по нашей статистике) в среднем заражает троих. Но при этом у нас есть наши же кейсы, которые говорят о том, что до семи. От одного больного заражается семь, от симптомного больного. При этом и клиническое движение для нас важно – сфокусировать внимание в большей степени на больных с симптомами, чтобы избежать осложнений и не допустить утяжеления случая. Сейчас мы фокусируем внимание на симптомных больных и с точки зрения эпидемиологии, и с точки зрения клиники. Но при этом бессимптомные больные не остаются без внимания. По нашим данным, от трех бессимптомных больных может заразиться только один. То есть там если мы говорим один к трем, то здесь совершенно обратная пропорция, то есть это говорит про их эпидемиологическую значимость. И если у них клиники не развивается, соответственно, и клинический, и эпиднадзор за бессимптомными формами переведен на уровень ПМСП. Для этого мы сейчас и разделили. У нас получается два учета – это симптомные и бессимптомные, но когда мы проводим оценку эпидемиологической ситуации в целом, конечно же, мы оцениваем и те случаи, и эти случаи», - объяснила Есмагамбетова.

Как напомнила санврач, с 3 июня Минздрав ведет отдельный учет больных коронавирусом, проявляющих симптомы инфекции, и бессимптомных носителей.

«На сегодня зарегистрировано 12 859 случаев коронавирусной инфекции, но я хотела бы еще раз обратить внимание, что эта статистика у нас началась вестись с 3 июня, на 3 июня у нас общее количество больных и симптомных, и бессимптомных было 11 796. С 3 июня мы начали вести отдельную статистику по симптомным и бессимптомным, и симптомные случаи добавляются в ту статистику, которая была до этого, которая представляла собой и симптомные, и бессимптомные», - пояснила она.

За период с 3 по 7 июня было также зарегистрировано 1357 бессимптомных случаев, эти данные не вошли в общую статистику. Для чего необходимо именно статистическое разделение учета симптомных и бессимптомных случаев, главный санитарный не пояснила, но заявила: «Несмотря на то, что мы начали учет отдельный, мы все равно считаем (прирост – V) по совокупности случаев. Этот прирост в течение недели варьировал от 4,7% до 1,9%».

По словам Есмагамбетовой, сейчас бессимптомные носители в Казахстане не госпитализируются, за ними осуществляет наблюдение участковый врач.

«На 10-й день мы их тестируем, если на 10-й день они отрицательные, то карантинные мероприятия в их отношении прекращаются. Если он (результат – V) положительный, мы сохраняем последующую карантинизацию, с 10 до 14 дней продлевем. В течение 14 дней они не тестируются и продолжают свою нормальную жизнь», - объяснила она.

Ранее Vласть объясняла, как изменение подхода к статистике поменяет общую картину заражений в Казахстане, а также – что говорит международный опыт об эпидемиологической опасности бессимптомных больных. Так, некоторые ученые склоняются к тому, что некоторые бессимптомные пациенты могут быть даже «суперраспространителями вируса» - теми, кто заражает большое число людей. Большинство стран придерживается тактики домашней изоляции бессимптомных пациентов.

Ольга Логинова
Ольга Логинова

Журналист

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Школы должны быть готовы начать новый учебный год в дистанционном формате – Аймагамбетов
Новости
Новую ценовую политику вводит авиакомпания SCAT
Новости
В столице и Алматы начались задержания митингующих
Новости
Биртанов заявил о второй волне коронавируса в Казахстане
Новости
Бекшин заявил об усилении карантинных мер в Алматы
Новости
Завозные случаи коронавируса зарегистрированы в нескольких регионах Казахстана