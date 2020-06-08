Минздрав Казахстана объяснил разделение пациентов с симптомами COVID-19 и без них разным уровнем заразности

Необходимость разделения учета симптомных и бессимптомных пациентов с коронавирусом объясняется тем, что симптомные больные представляют большую эпидемиологическую опасность для окружающих, а также требуют клинического наблюдения. Об этом рассказала главный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова в понедельник в прямом эфире медиацентра Минздрава.

По ее словам, международный и казахстанский опыт говорит, что «симптомные больные, то есть больные, у которых проявляются симптомы коронавирусной инфекции, наиболее опасны для окружающих».

«Один симптомный больной (это по нашей статистике) в среднем заражает троих. Но при этом у нас есть наши же кейсы, которые говорят о том, что до семи. От одного больного заражается семь, от симптомного больного. При этом и клиническое движение для нас важно – сфокусировать внимание в большей степени на больных с симптомами, чтобы избежать осложнений и не допустить утяжеления случая. Сейчас мы фокусируем внимание на симптомных больных и с точки зрения эпидемиологии, и с точки зрения клиники. Но при этом бессимптомные больные не остаются без внимания. По нашим данным, от трех бессимптомных больных может заразиться только один. То есть там если мы говорим один к трем, то здесь совершенно обратная пропорция, то есть это говорит про их эпидемиологическую значимость. И если у них клиники не развивается, соответственно, и клинический, и эпиднадзор за бессимптомными формами переведен на уровень ПМСП. Для этого мы сейчас и разделили. У нас получается два учета – это симптомные и бессимптомные, но когда мы проводим оценку эпидемиологической ситуации в целом, конечно же, мы оцениваем и те случаи, и эти случаи», - объяснила Есмагамбетова.

Как напомнила санврач, с 3 июня Минздрав ведет отдельный учет больных коронавирусом, проявляющих симптомы инфекции, и бессимптомных носителей.

«На сегодня зарегистрировано 12 859 случаев коронавирусной инфекции, но я хотела бы еще раз обратить внимание, что эта статистика у нас началась вестись с 3 июня, на 3 июня у нас общее количество больных и симптомных, и бессимптомных было 11 796. С 3 июня мы начали вести отдельную статистику по симптомным и бессимптомным, и симптомные случаи добавляются в ту статистику, которая была до этого, которая представляла собой и симптомные, и бессимптомные», - пояснила она.

За период с 3 по 7 июня было также зарегистрировано 1357 бессимптомных случаев, эти данные не вошли в общую статистику. Для чего необходимо именно статистическое разделение учета симптомных и бессимптомных случаев, главный санитарный не пояснила, но заявила: «Несмотря на то, что мы начали учет отдельный, мы все равно считаем (прирост – V) по совокупности случаев. Этот прирост в течение недели варьировал от 4,7% до 1,9%».

По словам Есмагамбетовой, сейчас бессимптомные носители в Казахстане не госпитализируются, за ними осуществляет наблюдение участковый врач.

«На 10-й день мы их тестируем, если на 10-й день они отрицательные, то карантинные мероприятия в их отношении прекращаются. Если он (результат – V) положительный, мы сохраняем последующую карантинизацию, с 10 до 14 дней продлевем. В течение 14 дней они не тестируются и продолжают свою нормальную жизнь», - объяснила она.

Ранее Vласть объясняла, как изменение подхода к статистике поменяет общую картину заражений в Казахстане, а также – что говорит международный опыт об эпидемиологической опасности бессимптомных больных. Так, некоторые ученые склоняются к тому, что некоторые бессимптомные пациенты могут быть даже «суперраспространителями вируса» - теми, кто заражает большое число людей. Большинство стран придерживается тактики домашней изоляции бессимптомных пациентов.