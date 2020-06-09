Ученые заявили, что в мире распространяется 6 разновидностей коронавируса

Ученые исследовали структуру более 10 тыс. образцов коронавируса нового типа из разных регионов мира и пришли к выводу, что сейчас распространяется 6 его разновидностей, сообщает ТАСС .

«Мы создали алгоритм, с помощью которого можно быстро секвенировать и объединять в группы полные геномы возбудителей быстро распространяющихся эпидемий. Используя эту методику, мы изучили 10,4 тыс. штаммов SARS-CoV-2 и выяснили, что существует шесть клональных групп этого вируса, которые циркулируют по миру», - пишут ученые.

Масштабный анализ провели эпидемиологи под руководством доцента Пенсильванского университета (США) Пола Плэнет. Они изучили и сопоставили между собой 10,4 тыс. геномов коронавируса нового типа, образцы которых были получены из тел переболевших людей в самых разных странах мира за последние 6 месяцев. Для анализа ученые воспользовались специальным алгоритмом, который считывал всю генетическую базу данных и удалял из нее те части генома и фрагменты генов, которые полностью совпадали или были идентичны. Благодаря этому были выделены те вариации в бактериальной ДНК или вирусной РНК, которые меняют структуру белков или сигнальных молекул уникальным образом, а также влияют на характер жизнедеятельности их носителей. С помощью этой же методики ученые объединили возбудителей COVID-19 в шесть крупных групп, которые состоят из родственных друг другу штаммов бактерий и вирусов. Географически представители этих групп были распределены очень неравномерно. Так, вирусы из групп СС256 и CC258 встречаются в основном в США, вирусы из групп СС70 и CC225 – в Европе, а вирусы из группы СС300 – на территории Южной Америки.

Подобный анализ позволил ученым выделить мутации, общие для значительной части штаммов коронавируса, и открыть несколько участков, структура которых мало изменилась за все время существования эпидемии. Эти участки очень важны, считают ученые, так как их изучение поможет создать лекарства и вакцины, которые могут действовать почти на все разновидности вируса.

С первых дней появления коронавирусной инфекции ученые пытаются понять, как эволюционирует ее возбудитель – вирус SARS-CoV-2. Сейчас известно, что он накапливает мутации примерно с той же скоростью, что и возбудитель гриппа, но пока нет достоверной информации, как эти мутации влияют на заразность и другие свойства вируса.