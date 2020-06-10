Снижение размера пенсионных взносов для фрилансеров одобрил мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг». Документ предусматривает снижение долговой нагрузки для ипотечных займов в иностранной валюте, а также снижает размер пенсионных взносов для фрилансеров с 10 до 5%.

«Основная цель законопроекта – снижение долговой нагрузки валютных ипотечных заемщиков и исключение валютного риска в будущем, а также совершенствование регулирования деятельности не банковских финансовых организаций и платежных систем», - сказал депутат Петр Шарапаев.

Он пояснил, что по валютным ипотечным займам банкам предоставлено право без заявления заемщика валютного ипотечного займа применить улучшающие условия в виде уменьшения денежного обязательства при замене иностранной валюты на национальную.

Кроме того, законопроектом вводится норма, снижающая размер обязательных пенсионных взносов с 10 до 5% от полученного дохода по договорам ГПХ.

Как сообщалось ранее, документ предусматривает решение вопросов ипотечников, которые взяли займы в иностранной валюте до девальвации, которая произошла 18 августа 2015 года.

«В целях максимального охвата программой валютных ипотечных заемщиков, исключения валютных рисков в будущем, предлагаются поправки в законодательство, предоставляющие банкам право провести конвертацию задолженности по валютным ипотечным займам физлиц в тенге по курсу на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар – V) без заявления заемщика в одностороннем порядке», - объяснял депутат Сергей Симонов.

Кроме того, в рамках совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг разработаны поправки, минимизирующие возможности исполнения услуг платежными организациями для совершения противоправных операций. В частности, вводятся новые требования по идентификации пользователей, запрет на переводы между анонимными электронными кошельками, лимиты на размеры операций, а также расширение возможности платежных сервисов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.