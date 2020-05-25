Заемщики вышли к зданию акимата Алматы с требованием снять карантин

Порядка 30 заемщиков вышли к зданию акимата Алматы с рядом требований. Среди них - снятие карантинных мер и обеспечение работой, чтобы была возможность выплачивать кредиты. Заместитель акима города Сапарбек Туякбаев пообещал принять собравшихся и обсудить все их проблемы. Сотрудники акимата в проведение митинга не вмешивались, но просили активистов соблюдать дистанцию и масочный режим.

По словам активистов, на митинг вышли заемщики, находящиеся в критическом состоянии из-за продленных карантинных мер в Алматы. Они предложили сотрудникам акимата начать решать их проблемы точечно, потому что у многих собравшихся «банки начали изымать имущество». При этом, как отметила активистка и председательница общественного объединения «Арнамыс-5» Каганат Такеева, некоторые заемщики длительное время не могут найти работу: «Мы просили у вас работу, мы выходили со своими бизнес-проектами - не поддержали же. Даже дезинфекторами никого не взяли. 4 500 тенге платили дезинфекторам. Я сама лично в чатах написала, что мы идем работать. Надо было бы - в две смены бы пахали. Мы хотим работать. Обеспечьте нас работой. Давайте мы в клининговые компании (устроимся - V). Я вам говорю: дайте нам Совхоз разрушенный - мы поедем туда поднимать. Но никто нас не поддерживает. Каждый день в сводках читаю - там коррупция, здесь коррупция, а мы 12 лет ходим точечно, и нам говорят, что денег нет в бюджете».

Активисты также выдвинули к акимату ряд требований. Такеева считает, что в Алматы необходимо снять карантинные меры, потому что от них заемщики страдают сильнее всего: «Считаю так - даже если есть заболевание вирусом гриппозным, а это гриппозный вирус, немного мутировавший, немного в усложненной форме, но это обычный грипп. Играть и вовлекать сюда все население - это преступление. Отнимая у каждого гражданина, у всего населения последнюю возможность заработать копейки».

Собравшиеся также потребовали обеспечить их работой, чтобы вовремя выплачивать кредиты. Кроме того, они попросили снизить долговую нагрузку по программе рефинансирования.

«Это должна быть рыночная стоимость, должен быть снижен уровень до заработной платы, которую получает семья, но не более того. Не сможет человек обслуживать кредит, если у него зарплата 50 тыс. тенге. 25 тыс. пусть забирает банк, 25 тыс. оставляет на пропитание», - пояснила Такеева.