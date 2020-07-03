Также утверждено снижение нагрузки на ипотеку в иностранной валюте
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Президент утвердил снижение размера пенсионных взносов для казахстанских фрилансеров
Фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте, совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг, всеобщего декларирования и восстановления экономического роста», сообщает Акорда.

Закон направлен на снижение долговой нагрузки валютных ипотечных заемщиков и исключение валютного риска в будущем, а также совершенствование регулирования деятельности не банковских финансовых организаций и платежных систем.

По валютным ипотечным займам банкам предоставлено право без заявления заемщика уменьшить его денежные обязательства при замене иностранной валюты на национальную. Как сообщалось ранее, это касается ипотечников, которые взяли займы в иностранной валюте до девальвации 18 августа 2015 года.

Кроме того, законопроектом вводится норма, снижающая размер обязательных пенсионных взносов с 10 до 5% от полученного дохода по договорам ГПХ, а в рамках совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг вводятся новые требования по идентификации пользователей, запрет на переводы между анонимными электронными кошельками, лимиты на размеры операций, расширены возможности платежных сервисов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

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