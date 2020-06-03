Пенсионные взносы для фрилансеров в Казахстане сократятся в два раза

Гражданам Казахстана, которые работают по договорам гражданско-правового характера, сократят выплаты в пенсионный фонд в два раза, сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса депутат Сергей Симонов. Такие нормы заложены в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ипотечных займов в иностранной валюте и совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг», который палата одобрила в первом чтении.

«В рамках данного законопроекта внесены поправки, направленные на реализацию комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года. Данные нормы направлены на гарантии стабильности при изменении законодательства юридическим лицам, реализующим крупные инвестиционные проекты в рамках соглашения об инвестициях. Введение лицензирования деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность в предоставлении некоммерческих кредитов, совершенствование деятельности «Жилстройсберанка», уменьшение размера обязательных пенсионных взносов с 10 до 5% от полученного дохода по договорам гражданско-правового характера, то есть фрилансерам», - рассказал Симонов, отметив, из-за этих поправок ко второму чтению будет изменено название законопроекта.

В целом же документ предусматривает решение вопросов ипотечников, которые взяли займы в иностранной валюте до девальвации, произошедшей 18 августа 2015 года.

«В целях максимального охвата программой валютных ипотечных заемщиков, исключения валютных рисков в будущем предлагаются поправки в законодательство, предоставляющие банкам право провести конвертацию задолженности по валютным ипотечным займам физлиц в тенге по курсу на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар – V) без заявления заемщика в одностороннем порядке», - объяснил депутат.

Кроме того, в рамках совершенствования регулирования субъектов рынка платежных услуг разработаны поправки, минимизирующие возможности исполнения услуг платежными организациями для совершения противоправных операций. В частности, вводятся новые требования по идентификации пользователей, запрет на переводы между анонимными электронными кошельками, лимиты на размеры операций, а также расширение возможности платежных сервисов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.