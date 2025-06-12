Запрет на покупку квартир за наличные закрепил сенат

В Казахстане запретят выдавать ипотеку для покупки жилья в строящихся объектах, а все сделки по купле-продажи квартир можно будет осуществлять только за безналичный расчет. Эти нормы закрепил в двух чтениях сенат в четверг в ходе пленарного заседания.

Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, автомобильных дорог и оказания услуг по перевозке лиц с инвалидностью», принятый сенатом, предусматривает запрет на заключение предварительных договоров, связанных с приобретением жилых и нежилых помещений в строящихся домах, запрет ипотеки на приобретение недвижимости в строящихся домах, запрет на рекламу без разрешения на привлечение денег дольщиков, проведение сделок по купле-продаже строящегося жилья только в безналичной форме. Вместе с тем снижаются требования к застройщикам при долевом строительстве, но сокращается срок продления строительства жилого дома с 9 до 5 месяцев. Также создается центр поддержки дольщиков, где будут консультировать граждан о безопасном приобретении жилья.

Для повышения качества автомобильных дорог законом предусматривается введение единой информационной системы по дорожно-строительным материалам и технологиям.

«В целях усиления контроля за квалификацией подрядчиков, участвующих в дорожных проектах, разделяется аккредитации на общие строительные работы и дорожное строительство. Лиц, осуществляющих технический и авторский надзор, приравнивают к субъектам закона «О противодействии коррупции», - сказал сенатор Суиндик Алдашев.

В части перевозки лиц с инвалидностью законом расширяется возможность оказания услуг инватакси через портал социальных услуг. По словам депутата, это позволит охватить более количество лиц с инвалидностью в регионах, так как сейчас такие услуги оказываются через государственные закупки. Также вводится альтернатива по оказанию услуг инватакси через госзакупки при отсутствии поставщиков инватакси по месту жительства на основании заключения комиссии.

Ранее в мажилисе сообщали, что по новому закону снижены требования для застройщиков по опыту работы с трех до двух лет, а по количеству построенных жилых квадратных метров в городах республиканского значения, столице – с 18 до 10 тыс. кв. м, а в других городах – до 5 тыс. кв. м. Также депутаты ввели запрет на заключение предварительных договоров, договоров бронирования и инвестирования. Теперь будет действовать только договор о долевом участии в жилищном строительстве. А за привлечение денег дольщиков без соответствующего разрешения депутаты предложили ввести административную ответственность – штраф до 2 000 МРП, за рекламу о продаже квартир (долей) в строящемся доме без получения разрешения – штраф до 1000 МРП.