Дожди и понижение температуры ожидаются в Казахстане

В Казахстане 11 июня в северных и центральных регионах еще сохранится жаркая и сухая погода, но уже 12-13 июня температура воздуха понизится, пройдут дожди, сообщает «Казгидромет».

«11 июня в северных и центральных регионах синоптическую ситуацию продолжит формировать очаг повышенного атмосферного давления с характерной для него солнечной, сухой и жаркой погодой, ожидается повышение температуры днем до 26-34 тепла», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, 12-13 июня ожидается перемена погоды – северный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами и порывистым ветром, температура воздуха понизится до 20-29 градусов тепла.